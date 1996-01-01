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Теннис: Марат Сафин не будет играть на US Open
Малоприятная новость для всех поклонников Марата САФИНА: сильнейший российский теннисист третьего тысячелетия решил отказаться от участия в открытом чемпионате США - четвертом, заключительном, турнире из серии "Большого шлема" сезона-2005.
А виной тому стала травма колена, которую он получил еще весной и до конца не залечил. Причем по окончании Уимблдонского турнира Марату прооперировали больное колено, после чего Сафин занимался восстановительными процедурами по специальной ускоренной программе. "Несмотря на то, что Марат горел желанием выступить на US Open, его организм говорил, что еще слишком рано, - сообщает официальный web-сайт российского теннисиста. - Поэтому он решил сняться с соревнований после обсуждения вопроса со своим окружением".
Тем не менее, Сафин больше огорчился не из-за этого - Марат считает себя должником своих многочисленных болельщиков, с нетерпением ждавших его участия на US Open.
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