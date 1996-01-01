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"Авангард" приглашает на спидвей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сентябрь ожидается богатым на авто- и мотоспортивные мероприятия. Кроме различного рода ралли и вылазок "экстремалов", во Владивостоке пройдет ряд мероприятий, которые не должны остаться без внимания любителей спорта.

На картодроме "Змеинка" 3-4 сентября пройдет II этап Открытого чемпионата Владивостока по шоссейно-кольцевым гонкам. Интрига в том, что в случае победы представителя "Шэлдс" Андрея ЯДОВА, он имеет все шансы повторить прошлогодний успех. Но самую обширную программу любителям автоспорта готовят мотогонщики. Как рассказал директор стадиона "Авангард" Константин ЦЫБУЛИН, на сентябрь запланированы пять гонок. Четыре пройдут в рамках командных встреч Открытого чемпионата России по спидвею и одна, полуфинальная, - в рамках Чемпионата России среди юниоров. Вот календарь соревнований:

7.09. "Приморье" (Владивосток) - "Восток" (Владивосток);

19.09. "Восток" - "Турбина" (Балаково);

21.09. "Приморье" - "Турбина";

23.09 "Восток" - "Лукойл" (Октябрьский), юниоры: "Восток" - "Турбина";

28.09. "Восток" - "Приморье".

Начало состязаний в 18.00, стоимость билета от 50 до 150 рублей.

Кроме этого, с 16 по 18 сентября на картодроме "Змеинка" пройдет 3-й этап лично-командных соревнований Кубка Дальнего Востока по картингу.

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