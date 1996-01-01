Регата поднимает паруса

Сегодня на акватории залива Петра Великого стартует XX Кубок залива Петра Великого 2005 и Чемпионат России по парусному спорту в классе яхт "Конрад 25Р".

К регате все готово. Продолжают подъезжать спортсмены из западных регионов России. Во Владивосток уже прибыло более 40 яхтсменов со всей страны. Среди них немало известных имен. Так, Санкт-Петербург второй раз подряд будет представлять один из сильнейших российских гонщиков, неоднократный победитель "Банковского Кубка", мастер спорта международного класса Андрей НИКАНДРОВ вместе со своим экипажем.

Серьезную конкуренцию приморским спортсменам должен составить экипаж из Екатеринбурга во главе с Евгением НИКИФОРОВЫМ. Он также входит в когорту сильнейших российских яхтсменов. Кстати, в середине августа на Чемпионате мира в классе яхт "Микро", проходившем в Латвии, Никифоров занял почетное третье место.

Впервые во Владивосток приедут спортсменки из Казани - Регина ЗАКИРОВА и Марина ЗАЗЕРСКАЯ. Они совместно с экипажем яхты "Ария" яхт-клуба "Семь Футов" составят конкуренцию двум женским экипажам из Приморья.

Кроме питерских и уральских фаворитов в Чемпионате и Кубке примут участие яхтсмены Москвы, Перми, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Красноярска. Все они способны потрепать нервы команде хозяев, которая представлена весьма внушительно.

Как и следовало ожидать, большая часть участников Чемпионата России - приморские яхтсмены. Основу нашей команды составят яхтсмены клуба "Семь футов". Среди них - чемпион Владивостока этого года, чемпион России 2004 года, бронзовый призер регаты Sail Melbourne 2004 в классе "49er" Илья ЕРМАКОВ (яхта "Рок-н-ролл"), а также чемпион России 2003 года и серебряный призер 2004 года Дмитрий НАЦВИН (яхта "Иллюзион").

Солидной выглядит команда МГУ имени Невельского. Ее ударную силу составляют победитель "Кубка Владивостока - 2005", неоднократный победитель международной регаты Seikan Cup в Японии Алексей МИХАЙЛОВ (яхта "Парус"), а также обладатель Кубка залива 1997 и 1999 годов Гарик СТЕПАНЯН (яхта "Кондор").

К слову сказать, в 2003 и 2004 годах никому из приезжих яхтсменов не удавалось подняться выше седьмого места в "Кубке залива Петра Великого" и Чемпионате России в классе "Конрад 25Р", но, как говорится, Бог любит троицу... А имя нового Чемпиона и обладателя Кубка-2005 мы узнаем 11 сентября.

Судить Чемпионат и Кубок будет Главная судейская коллегия в составе председателя гоночного комитета, судьи России Виталия КЛЮЕВА (Владивосток), председателя протестового комитета, судьи России Андрея ЛИТВИНОВА (Анапа) и председателя мерительного комитета, судьи республиканской категории Евгения ХРОМЧЕНКО (Владивосток). Всего в судействе регаты примут участие около 30 человек.