"Луч-Энергия" попал в зависимость. От вистка

Владивостокский "Луч-Энергия", разгромив в минувшее воскресенье во Владивостоке воронежский "Факел" 3:0 (0:0), продолжает лидировать в первом дивизионе российского футбола.

Матч, изначальной представлявшийся легкой прогулкой, таким и получился. Гости, весь первый тайм отходившие по полю практически в прогулочном темпе, получили в свои ворота три безответных мяча уже к 35-ой минуте - отличились ПЕТУХОВ и СМИРНОВ (дважды). Некую видимость активности "Факел" создал лишь в последней трети игры, да и то с подачи хозяев, начавших перекатывать мяч на своей половине поля.

Тем временем, вокруг приморского клуба продолжают бушевать нешуточные страсти. Как сообщил "Спорт-Экспресс", главный арбитр матча 29-го тура "Луч-Энергия" - "Металлург" волгоградец Андрей КОМАРОВ пожизненно отстранен от судейства. Причина - предвзятое судейство, выразившееся в необоснованно назначенном в конце игры 11-метровом в ворота гостей.

"Не представляю, как нас будут судить дальше. На судей оказывается сумасшедшее давление", - заявил "ЗР" главный тренер "Луча-Энергия" Сергей ПАВЛОВ.