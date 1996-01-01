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Футбол. Атангану заявят за "Терек"
Камерунец АТАНГАНА во Владивосток не вернется - на этой неделе экс-нападающий "Луча-Энергии" должен быть дозаявлен за чеченский "Терек" и остаток сезона проведет в клубе премьер-лиги.
Первые в истории приморского футбола чернокожие легионеры - Пьер-Саймон Атангана и защитник Джордж ХАМЕЛ были призваны под желто-синие знамена в 2004 г. и сразу же стали любимцами местной торсиды. Намибийца, правда, хватило лишь не несколько матчей, и по окончании прошлого сезона "вечно больной", по словам главного тренера "Луча-Энергия" Сергея ПАВЛОВА, Хамел отправился на родину.
Совсем другое дело - Атангана, никогда не скрывавший желания поиграть в премьер-лиге, где и матчей поменьше, и перелеты покороче. Кстати, в свое время в Россию камерунца предприимчивые агенты везли в московское "Динамо", а довезли аж до Владивостока, о чем не раз сокрушалась его жена Мария-Патрисия.
В межсезонье на лучшего бомбардира "Луча" претендовали сразу несколько клубов премьер-лиги, самым настойчивым из которых оказался "Терек". Правда, в составе чеченского клуба камерунец до сих пор не провел ни одного матча, а первую половину сезона провел на правах аренды в минском "Локомотиве".
В конце июня агент предпринял еще одну попытку трудоустроить своего подопечного в элите - однако после некоторого раздумья руководство ярославского "Шинника", за который Атангана даже провел тренировочный спарринг, решило отказаться от услуг камерунца. После неудачных смотрин Атангана вернулся в Минск, но ненадолго - по словам руководства "Терека", на этой неделе он будет заявлен за чеченский клуб.
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