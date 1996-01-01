Футбол. Впервые за 15 лет

После убедительной победы (3:0) в Новосибирске над местным "Чкаловцем-1936" "Луч-Энергия" сохранил лидерство в первом дивизионе чемпионате страны по футболу. Голы забили Дмитрий СМИРНОВ, Владимир КАЗАКОВ в первом тайме и Алексей АРХИПОВ - во втором.

Остальные конкуренты "Луча" также одержали победы: КамАЗ победил челябинский "Спартак" - 2:0, "Химки" "поставили подножку" "Уралу" - 3:1. Махачкалинское "Динамо" этот тур пропускало, а "Кубань" так и не дождалась в гости саратовский "Сокол".

На послематчевой конференции тренер приморцев Сергей ПАВЛОВ посетовал на искусственный газон. Но, в то же время, признал, что игра его подопечных ему понравилась, порадовало отношение игроков к матчу. Кроме борьбы за выход в Премьер-лигу мотивация у гостей была и принципиального характера.

С 1990 года "Луч" не выигрывал в Новосибирске ни разу. Теперь эта злосчастная традиция нарушена, а впечатляющая беспроигрышная серия "Чкаловца" из семи побед и одной ничьи оборвалась.

Сегодня "Луч-Энергия" в рамках 28 тура встречается с новокузнецким "Металлургом".