С 5 по 7 августа на акватории залива Петра Великого прошли крейсерские гонки на "Кубок адмирала Невельского".

В регате приняли участие 42 яхты абсолютно всех классов, что стало своеобразным рекордом. Тем не менее, участвовали не все заявленные яхтсмены, и борьбы развернулась между владивостокскими "Семь футов" и МГУ.

Поскольку в регате участвовало несколько классов яхт, то перечисление призеров в каждом типе заняло бы не оду страницу. Поэтому приведем результаты по выступлениям в классе "Конрад-25Р", который наиболее популярен у яхтсменов. Весь пьедестал почета заняли спортсмены клуба "Семь футов", а Кубок адмирала по праву завоевал экипаж яхты "Джаз". Второе место у "Маэстро" Дмитрия ГАЙДАЕНКО (капитан) и замкнул тройку призеров "Танго" Николая КОРОЛЕВА.