Медведь на льду

Форму хабаровского "Амура" украсили герб края и символы СУЭКа.

В пресс-центре спортивно-зрелищного комплекса "Платинум Арена" состоялась презентация новой формы хоккейной команды "Амур". В начале церемонии первый вице-президент "Амура" А. ФИЛИППЕНКО познакомил журналистов и гостей с краткой историей формы игроков команды.

Первым примерял обновку капитан "Амура" Дмитрий ТАРАСОВ. В основном цвета формы остались прежние - белый, синий, жёлтый, а вот элементы появились новые. Свитер украсили диагональные полосы, поверх которых - название генерального спонсора, компании "Русский уголь". Эмблемы остальных спонсоров, в их числе и ЗАО "Артель старателей "Амур", теперь находятся на плечах. А в центре форму украшает герб Хабаровского края.

Идеи и эскизы новой хоккейной формы обсуждались с губернатором Хабаровского края Виктором ИШАЕВЫМ, поэтому появление на ней белогрудого медведя не случайно и символично. "Амур" выделился на фоне остальных команд, ведь герб украшает форму только сборной России по хоккею.

Праздник в "Платинум Арене" стал для команды двойным: презентация совпала с днем рождения нового главного тренера "Амура" Андрея СИДОРЕНКО.

26 июля "Амур" вылетел в Финляндию, где проведет 5 товарищеских матчей: по две игры с "Торпедо-Казцинк" и Челябинским "Мечелом" и одну игру с финляндским "Пеликансом".