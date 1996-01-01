Легионеры не помогли

Второй круг первенства России по футболу в первом дивизионе начался с поражения хабаровского клуба "СКА-Энергия".

Команда, усиленная во время двухнедельного отдыха новыми игроками, на выезде, к сожалению, проиграла 1:2 краснодарской "Кубани", являющейся одним из лидеров чемпионата. Южане выиграли благодаря двум точным ударам КАНТОНИСТОВА. У хабаровчан отличился УСИКОВ, забивший гол с подачи ФАЙЗУЛИНА.

Первый домашний матч армейцы проведут 5 августа против подмосковных "Химок".