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Футбол. Игра в свои ворота

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не принесла неожиданности домашняя игра "СКА - Энергии" против подмосковных "Химок". Хабаровские армейцы проиграли своим соперникам со счетом 0:1.

Первый домашний матч во втором круге чемпионата России в первом дивизионе привлек много болельщиков, соскучившихся по большому футболу. Но не только это повлияло на выбор места отдыха горожан в минувшую пятницу. В составе "Химок" в Хабаровск приехал один из лучших игроков последнего десятилетия Андрей ТИХОНОВ, известный своим выступлением за московский "Спартак" и самарский клуб "Крылья Советов". Его так горячо приветствовал стадион, что казалось, будто игра проходит не в Хабаровске, а в родном городе футболиста.

В составе "СКА - Энергии" на поле вышли сразу все пять новобранцев, недавно пополнивших ряды команды: Владимир ЧЕРНИКОВ, Максим ПРОШИН, Амзор АЙЛАРОВ, Магдональд МУКАСИ, Майкл КАИЛЕ. С первой минуты игры армейцы пытались на равных сражаться с "Химками", но преимущество было явно на стороне гостей.

Тихонов и компания сразу начали атаковать ворота хабаровчан, которые защищал Алексей МИТИН. Особенно отличились Ренат ЯНБАЕВ и бывший игрок московского "Спартака" Александр ДАНИШЕВСКИЙ, заставивший понервничать местных болельщиков. В нашей команде стоит выделить новичка Максима ПРОШИНА, который своими ударами несколько раз обострял игру.

Но если в первом тайме хабаровчане еще пытались сдерживать атаки противников, то во втором тайме гости полностью перехватили инициативу, и на 71-й минуте благодаря точному пасу Андрея Тихонова в блестящем стиле гол забил Олег ИВАНОВ. В конце матча "Химки" произвели ряд замен для удержания счета, и они им помогли: как ни старались армейские новички Мукаси и Прошин, но ничего противопоставить слаженной обороне "Химок" они так и не смогли.

Перед этим матчем "СКА - Энергия" имела в копилке 24 очка и занимала 17-ю строчку в таблице первенства. Проиграв дома, армейцы осложнили себе жизнь в борьбе за место в первом дивизионе. "Химки" же, напротив, имеют неплохие шансы на выход в премьер-лигу.

Таким образом, из трех игр во втором круге хабаровчане две проиграли и одну свели в ничью. По мнению бывшего тренера и игрока хабаровского "СКА-Энергии" Льва МАТУШКОВА, ныне работающего главным тренером клуба второй лиги "Смена" (Комсомольск-на-Амуре), "одна из причин сегодняшних неудач "СКА-Энергии" заключается в том, что главный тренер Олег СМОЛЯНИНОВ, в прошлом игрок донецкого "Шахтера", исповедует принцип землячества. Он окружил себя своими людьми, вытеснив за сферу своей деятельности местных специалистов".

В откровенном интервью сибирскому еженедельнику "Спорт Атака" Лев Матушков, который уже второй год не может получить тренерскую лицензию ПФЛ, заявил, что другой причиной неудачи "СКА-Энергии" стало то, что в команде оказалось немало игроков, не способных решать высокие задачи в первой лиге.

Кстати, владивостокский "Луч-Энергия" в домашнем матче с "Камазом" победил 3:2. В этой встрече было назначено четыре пенальти. Три забили хозяева, один - гости.

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