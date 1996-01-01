Светская хроника: отныне Леннокс Льюис - киногерой

Знаменитый в недавнем прошлом профессиональный боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс ЛЬЮИС, решил убить двух зайцев. Он проводит в Белфасте свой медовый месяц и одновременно участвует в съемках фильма Johnny Was ("Джонни был").

Вместе с Льюисом в этом комедийном боевике снимаются и другие знаменитости: бывший футболист, а ныне актер Винни ДЖОНС, знакомый по фильмам "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", солист легендарной рок-группы The Who Роджер ДОЛТРИ и ирландская поп-исполнительница Саманта МАМБА. В интервью известной британской телекомпании BBC Льюис заявил, что, судя по всему "кино станет его новой профессией". А на вопрос по поводу возвращения на профессиональный ринг, Леннокс твердо сказал: "Нет".