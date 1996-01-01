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"Формула-1": Кими Райкконен поквитался с Фернандо Алонсо на Гран-при Венгрии
Очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", носивший несчастливый 13-й номер, принес удачу финскому пилоту Кими РАЙККОНЕНУ ("Макларен-Мерседес"), одержавшему заслуженную победу. А вот лидер нынешнего чемпионата в королевских гонках испанец Фернандо АЛОНСО ("Рено") очков на сей раз не набрал, финишировав на Гран-при Венгрии лишь 17-м. Напомним, что на предыдущем, 12-м этапе все было с точностью наоборот, разве что скандинав тогда вообще сошел с дистанции.
Эта победа стала для Кими уже четвертой в сезоне-2005 и позволила ему сократить отставание от Алонсо на 10 баллов: у испанца осталось 87 очков, финн же набрал 61. И теперь лидерство Фернандо уже не столь безоговорочное. Потихоньку подтягивается к лидеру чемпионата и немец Михаэль ШУМАХЕР. Семикратный чемпион мира из конюшни "Феррари" на трассе автодрома "Хунгароринг" показал 2-1 результат. А замкнул первую тройку его младший брат Ральф ("Тойота"). Шуми-старший имеет теперь в своем активе 55 очков и прочно занимает третью позицию в чемпионате. Четвертым в Венгрии был итальянец Ярно ТРУЛЛИ ("Тойота"), который и в личном первенстве идет четвертым с 36 баллами. 32 - у колумбийца Хуана Пабло МОНТОЙИ ("Макларен-Мерседес"), он пятый, а замыкает шестерку сильнейших Шуми-младший - 32. Им на пятки наступают бразилец Рубенс БАРРИКЕЛЛО ("Феррари") - 31, и итальянец Джанкарло ФИЗИКЕЛЛА ("Рено") - 30. очков.
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