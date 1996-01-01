Футбол: "Работнички" чуть не переименовали "Локомотив" в "Железнодорожнички"

Первый матч для футболистов московского "Локомотива" в Лиге чемпионов едва не окончился позором. Играя с чемпионом Македонии, носящим любопытное название "Работнички", лучшая команда России едва ушла от поражения - 1:1.

Пропустив гол уже на 11-й минуте, подопечные Владимира ЭШТРЕКОВА все оставшееся время штурмовали ворота хозяев. Но при этом действовали излишне вальяжно, транжиря голевые момент. Один только Дмитрий СЫЧЕВ обязан был забивать трижды, но сумел отличиться лишь однажды, уже в добавленное арбитром время. Да и то, форварду железнодорожников помогли два рикошета. В итоге ничья с более чем скромным соперником.

Тем временем уже определился будущий соперник победителя противостояния "Работнички" - "Локомотив". Им стал венский "Рапид". Чемпион Австрии в первой же игре на выезде сокрушил сильнейший клуб Люксембурга "Дюделанж" - 6:1. Ответный поединок будет носить характер товарищеского матча.

А самая большая сенсация грянула в столице Словакии Братиславе. Чемпион этой республики "Артмедия" разнес вдребезги знаменитый шотландский "Селтик", уже владевший однажды Кубком чемпионов - 5:0!.

Уверенно играет действующий клубный чемпион Европы, английский "Ливерпуль". Англичане выиграли "Каунасом" в столице Литвы со счетом 3:1 и почти гарантировали выход в следующий круг.

Остальные матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов завершились так: "Волеренга" (Норвегия) - "Хака" (Финляндия) - 1:0, "Партизан" (Сербия) - "Шериф" (Молдавия) - 1:0, "Мальме" (Швеция) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 3:2. " Шелбурн" (Ирландия) - "Стяуа" (Румыния) - 0:0, "Тирана" (Албания) - ЦСКА (София, Болгария) - 0:2, "Дебрецен" (Венгрия) - "Хайдук" (Хорватия) - 3:0, "Динамо" (Киев) - "Тун" (Швейцария) - 2:2, "Динамо" (Тбилиси) - "Брондбю" (Дания) - 0:2, "Андерлехт" (Бельгия) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 5:0, "Анортосис" (Кипр) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:1. Ответные матчи состоялись 2 и 3 августа.