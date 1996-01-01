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"Спартак-Приморье" попал. Под палящее солнце
В минувшее воскресенье 30 июля баскетболисты "Спартака-Приморье" прибыли к месту первого предсезонного сбора в крымский город Алушту, столбик термометра в котором ниже + 30 практически не опускается.
Как сообщает официальный сайт клуба, в основу сбора ляжет общефизическая подготовка плюс тактические занятия. С игроками работают все три тренера основного состава. Известно, что в Крым на просмотр прилетят потенциальные новички команды. Это практика будет продолжена и в дальнейшем на сборах в литовском Друскининкае и хорватской Пуле.
Очередным новичком "Спартака" стал форвард Сергей ПАХОМОВ (рост 198, вес 88), который на протяжении нескольких сезонов являлся лидером магнитогорского "Металлурга", а прошлый чемпионат провел в составе екатеринбургского ЕВРАЗа. Свою подпись под договором с клубом Сергей поставил накануне отъезда команды на сбор в Алушту. Таким образом, Пахомов стал четвертым новичком команды. Напомним, что ранее владивостокскую прописку оформили Владимир МИНЧАКОВ, Андрей СЕПЕЛЕВ и Алексей ПОЛТОРАЦКИЙ.
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