"Спартак-Приморье" попал. Под палящее солнце

В минувшее воскресенье 30 июля баскетболисты "Спартака-Приморье" прибыли к месту первого предсезонного сбора в крымский город Алушту, столбик термометра в котором ниже + 30 практически не опускается.

Как сообщает официальный сайт клуба, в основу сбора ляжет общефизическая подготовка плюс тактические занятия. С игроками работают все три тренера основного состава. Известно, что в Крым на просмотр прилетят потенциальные новички команды. Это практика будет продолжена и в дальнейшем на сборах в литовском Друскининкае и хорватской Пуле.

Очередным новичком "Спартака" стал форвард Сергей ПАХОМОВ (рост 198, вес 88), который на протяжении нескольких сезонов являлся лидером магнитогорского "Металлурга", а прошлый чемпионат провел в составе екатеринбургского ЕВРАЗа. Свою подпись под договором с клубом Сергей поставил накануне отъезда команды на сбор в Алушту. Таким образом, Пахомов стал четвертым новичком команды. Напомним, что ранее владивостокскую прописку оформили Владимир МИНЧАКОВ, Андрей СЕПЕЛЕВ и Алексей ПОЛТОРАЦКИЙ.