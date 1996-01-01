www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Футбол. Пошла игра ва-банк

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Разжившись тремя из шести возможных очков в самом, пожалуй, сложном в сезоне выезде по маршруту Москва-Краснодар, подопечные Сергея ПАВЛОВА сохранили за собой комфортную вторую строчку в турнирной таблице. На очереди очередное испытание - домашние матчи с другими претендентами на повышение в классе. 5 августа с "КамАЗом" с лучшим бомбардиром дивизиона МОНАРЕВЫМ на острие атаки, 8 августа - с "Химками" с лучшим игроком дивизиона ТИХОНОВЫМ.

Накануне ответственных игр Сергей Павлов дал комментарий выездным матчам:

- Оба матча ("Луч" выиграл у "Анжи" 3:2 и уступил "Кубани" 1:2) мы провели на хорошем уровне. Жаль, что во втором не добились положительного результата, при том что по качеству игры "Кубани" мы не уступили. Футбол есть футбол - прозевали контратаку на 90-й минуте. Для серьезной команды это недопустимая роскошь. Гол не исходил из логики матча. Игра шла к ничейному результату и вроде была под контролем. Один момент - и... Жалко.

- На пресс-конференции в Краснодаре вы признались, что сделали "вынужденную" ошибку, заменив КУЗНЕЦОВА...

- Кузнецов получил серьезную травму, поэтому пришлось заменить его на ЦИКЛАУРИ. В свою очередь АСТАФЬЕВ передвинулся в переднюю линию. Мне не хотелось терять фланг, активность надо было сохранить. Не получилось. Откровенно скажу - ход оказался неудачным. Кстати, не хочу особо распространяться на больную тему - но у нас оказался травмированной большая группа футболистов. Два тяжелых матча бесследно не прошли. Фактически еще в понедельник ряд игроков занимался по индивидуальной программе.

- Охарактеризуйте новичка команды ПЕТУХОВА.

- В начале сезона линию атаки мы хотели сформировать минимум из четырех нападающих. Причем чтобы все они были разноплановыми игроками. Петухов - это забивной форвард. Я за ним слежу очень давно, но взять его в свою команду раньше не имел возможности. Сегодня такая возможность представилась. Я считаю, что это хорошее приобретение.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала Радио "Лемма".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru