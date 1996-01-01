Футбол. Пошла игра ва-банк

Разжившись тремя из шести возможных очков в самом, пожалуй, сложном в сезоне выезде по маршруту Москва-Краснодар, подопечные Сергея ПАВЛОВА сохранили за собой комфортную вторую строчку в турнирной таблице. На очереди очередное испытание - домашние матчи с другими претендентами на повышение в классе. 5 августа с "КамАЗом" с лучшим бомбардиром дивизиона МОНАРЕВЫМ на острие атаки, 8 августа - с "Химками" с лучшим игроком дивизиона ТИХОНОВЫМ.

Накануне ответственных игр Сергей Павлов дал комментарий выездным матчам:

- Оба матча ("Луч" выиграл у "Анжи" 3:2 и уступил "Кубани" 1:2) мы провели на хорошем уровне. Жаль, что во втором не добились положительного результата, при том что по качеству игры "Кубани" мы не уступили. Футбол есть футбол - прозевали контратаку на 90-й минуте. Для серьезной команды это недопустимая роскошь. Гол не исходил из логики матча. Игра шла к ничейному результату и вроде была под контролем. Один момент - и... Жалко.

- На пресс-конференции в Краснодаре вы признались, что сделали "вынужденную" ошибку, заменив КУЗНЕЦОВА...

- Кузнецов получил серьезную травму, поэтому пришлось заменить его на ЦИКЛАУРИ. В свою очередь АСТАФЬЕВ передвинулся в переднюю линию. Мне не хотелось терять фланг, активность надо было сохранить. Не получилось. Откровенно скажу - ход оказался неудачным. Кстати, не хочу особо распространяться на больную тему - но у нас оказался травмированной большая группа футболистов. Два тяжелых матча бесследно не прошли. Фактически еще в понедельник ряд игроков занимался по индивидуальной программе.

- Охарактеризуйте новичка команды ПЕТУХОВА.

- В начале сезона линию атаки мы хотели сформировать минимум из четырех нападающих. Причем чтобы все они были разноплановыми игроками. Петухов - это забивной форвард. Я за ним слежу очень давно, но взять его в свою команду раньше не имел возможности. Сегодня такая возможность представилась. Я считаю, что это хорошее приобретение.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала Радио "Лемма".