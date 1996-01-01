Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Футбол. Пошла игра ва-банк
Разжившись тремя из шести возможных очков в самом, пожалуй, сложном в сезоне выезде по маршруту Москва-Краснодар, подопечные Сергея ПАВЛОВА сохранили за собой комфортную вторую строчку в турнирной таблице. На очереди очередное испытание - домашние матчи с другими претендентами на повышение в классе. 5 августа с "КамАЗом" с лучшим бомбардиром дивизиона МОНАРЕВЫМ на острие атаки, 8 августа - с "Химками" с лучшим игроком дивизиона ТИХОНОВЫМ.
Накануне ответственных игр Сергей Павлов дал комментарий выездным матчам:
- Оба матча ("Луч" выиграл у "Анжи" 3:2 и уступил "Кубани" 1:2) мы провели на хорошем уровне. Жаль, что во втором не добились положительного результата, при том что по качеству игры "Кубани" мы не уступили. Футбол есть футбол - прозевали контратаку на 90-й минуте. Для серьезной команды это недопустимая роскошь. Гол не исходил из логики матча. Игра шла к ничейному результату и вроде была под контролем. Один момент - и... Жалко.
- На пресс-конференции в Краснодаре вы признались, что сделали "вынужденную" ошибку, заменив КУЗНЕЦОВА...
- Кузнецов получил серьезную травму, поэтому пришлось заменить его на ЦИКЛАУРИ. В свою очередь АСТАФЬЕВ передвинулся в переднюю линию. Мне не хотелось терять фланг, активность надо было сохранить. Не получилось. Откровенно скажу - ход оказался неудачным. Кстати, не хочу особо распространяться на больную тему - но у нас оказался травмированной большая группа футболистов. Два тяжелых матча бесследно не прошли. Фактически еще в понедельник ряд игроков занимался по индивидуальной программе.
- Охарактеризуйте новичка команды ПЕТУХОВА.
- В начале сезона линию атаки мы хотели сформировать минимум из четырех нападающих. Причем чтобы все они были разноплановыми игроками. Петухов - это забивной форвард. Я за ним слежу очень давно, но взять его в свою команду раньше не имел возможности. Сегодня такая возможность представилась. Я считаю, что это хорошее приобретение.
Автор благодарит за помощь в подготовке материала Радио "Лемма".
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде