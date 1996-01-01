Роковая минута для "Луча-Энергии"

В минувшую пятницу в Краснодаре на 9-м матче прервалась рекордная победная серия "Луча-Энергия". Тем не менее, желто-синие сохранили за собой второе место в турнирной таблице - 49 очков у "Кубани" и 46 у "Луча".

Подопечные Сергея ПАВЛОВА первыми открыли счет - пенальти за снос активного ТИХОНОВЕЦКОГО на 38-й минуте реализовал капитан команды КАЗАКОВ. Отыгрались хозяева на 52-й минуте, а победный гол забили лишь на последней минуте - отличился бразилец РИКАРДУ.