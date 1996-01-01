Карты и никаких денег

В пятницу, 29 июля, в пригороде Владивостока в туристическом комплексе "Лазурный берег Приморья" соберутся две сотни азартных людей из многих уголков Дальнего Востока, а также из Новосибирска, Томска и других городов России. Все выходные они будут играть в преферанс. Причем игра будет не на деньги, а на спортивный интерес. Дело в том, что здесь пройдет Дальневосточный турнир по преферансу. Подробнее о турнире и вообще о картах рассказал корреспонденту "ЗР" один из организаторов соревнования - Сергей ПРИТАЛЮК.

- Сергей, расскажите, кто будет участвовать в турнире.

- Все желающие. Не обязательно иметь опыт турниров или быть сильным игроком. Хотите, я вас научу за день играть и вы тоже сможете принять участие?

- Это действительно возможно, даже если человек никогда не играл?

- Конечно. Я, например, мечтаю создать во Владивостоке команду по игре в спортивный бридж. Сегодня в городе в эту интеллектуальную игру играют всего четыре человека, а бридж интересен, когда есть возможность играть с разными людьми. Поэтому я готов совершенно бескорыстно обучить всех желающих и с удовольствием это сделаю. Вы, кстати, знаете, что женская сборная России по бриджу заняла первое место на последней Олимпиаде (между прочим бридж - олимпийский вид спорта), а мужская - третье место после команд США и КНР? В бридж играют все известные шахматисты. В качестве разминки перед шахматными турнирами. А в академии ЦРУ бридж идет обязательным предметом. Эта игра развивает логическое мышление, интуицию, математические способности. Но в нашем турнире бриджа не будет - для соревнований нужно как минимум 8 человек, а в идеале - человек 40. В программу турнира по преферансу включены разновидности этой интеллектуальной игры: "Ленинград" и "Разбойник".

- Вы сами давно играете?

- Я рос в поселке геологов. У них было принято вечерами "пульку расписать". Мы с пацанами вертелись все время рядом. Чему-то я в то время научился. С тех пор постоянно играл в своей компании, это продолжалось до тех пор, пока не появился Интернет. С этого времени у меня появились партнеры по игре из Израиля, Канады, городов России. Я, например, долгое время играл против капитана и членов сборных Украины и Израиля. Согласитесь, это было бы невозможно без Интернета. На игры в другие города и страны не налетаешься.

- И все-таки сейчас вы организуете не виртуальный, а реальный турнир. Зачем?

- Человек так устроен, что ему нужно общаться. В большей степени я, например, играю ради общения. В сети мы познакомились с массой людей, с которыми невозможно было бы познакомиться как-то иначе. Потом уже в жизни общение продолжилось, со многими завязалась дружба, кому-то я помогал в чем-то, кто-то мне... Я, например, долгое время играл с партнером из Тольятти, а потом выяснилось, что он - генеральный директор крупного концерна. Рано или поздно возникает желание увидеть своего виртуального партнера в живую. Именно поэтому мы и решили организовать турнир во Владивостоке.

Кстати, недавно я участвовал в соревнованиях в Хабаровске. Мне не особенно понравилась организация этого действа. Организаторы заказали достаточно дорогую гостиницу, игра проходила в зале ресторана, поэтому, обстановка была приближена, можно сказать, к боевой, между залами, в которых отмечали два школьных выпускных. В общем, играли между двумя дискотеками. Именно поэтому свой турнир решили провести в более приватной обстановке, где будут только те, кому интересна сама игра.

- Сколько денег достанется победителю?

- Денежных призов не будет. Какое-то время назад мы (члены владивостокского преф-клуба) решили, что больше не будем в качестве приза победителю вручать деньги.

- Почему?

- Люди звереют. Мы в клубе постоянно проводим свои турниры по итогам месяца. Призовой фонд за год достигал полутора тысяч долларов. В общем, в какой-то момент мы решили, что на деньги больше не играем. Победителю прошлого года (им стал пенсионер, врач-травматолог) мы вручили кухонный комбайн. Человек был очень доволен.

- Вы относитесь к игре, как к спорту, но ведь масса людей настолько увлекается картами, что все остальное перестает иметь значение. Муж моей подруги, например, шел играть несмотря ни на что. Это могло продолжаться сутками. Даже если бы небо упало на землю, остановить его было невозможно...

- Люди разные. То, о чем вы говорите, - это патология, но какой-то процент больных людей постоянно присутствует. На самом деле можно просто договариваться, что сегодня мы играем до такого-то часа, и остановить игру в нужное время.

Подробности о турнире вы можете узнать на сайте в Интернете: www.gambler.ru. Вы еще успеваете подать заявку и принять в нем участие. В финале примут участие четыре лучших игрока. Четверо худших сыграют утешительный финал "Лапти". В рамках турнира по преферансу пройдет также турнир по нардам.