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Волейбол: в европейской лиге сильнейшей стала Россия
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Мужская сборная России по волейболу уверенно выиграла Евролигу. В финале турнира, который состоялся в Казани, наша дружина без особых проблем разобралась с соперниками из сборной Финляндии - 3:0 (25:17, 25:20, 25:16).
Россияне, которых сейчас тренирует сербский специалист Зорана ГАЙИЧ, не только порадовала своих поклонников яркой игрой, но и сохранила чемпионский титул, завоеванный год назад в Чехии. Более напряженным выдался матч за 3-е место, в котором волейболисты Испании нанесли поражение команде Турции - 3:1 (13:25, 25:22, 25:21, 25:21).
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