Волейбол: в европейской лиге сильнейшей стала Россия

Мужская сборная России по волейболу уверенно выиграла Евролигу. В финале турнира, который состоялся в Казани, наша дружина без особых проблем разобралась с соперниками из сборной Финляндии - 3:0 (25:17, 25:20, 25:16).

Россияне, которых сейчас тренирует сербский специалист Зорана ГАЙИЧ, не только порадовала своих поклонников яркой игрой, но и сохранила чемпионский титул, завоеванный год назад в Чехии. Более напряженным выдался матч за 3-е место, в котором волейболисты Испании нанесли поражение команде Турции - 3:1 (13:25, 25:22, 25:21, 25:21).