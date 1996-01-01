Рейсинг в Приморье скорее мертв, чем жив

Весной этого года власти Шкотовского района окончательно прикрыли соревнования по дрэг-рейсингу на взлетной полосе штыковского аэродрома. И хотя по этому поводу было много пересудов, поисков саботажников и догадок о чьем-то корыстном интересе, все оказалось гораздо проще. Не вдаваясь в детали, скажем, что сотни любителей автоспорта были отлучены от драг-рейсинга из-за отсутствия должной безопасности. А за это отвечали органы внутренних дел различных уровней. Кроме того, отсутствовал договор с Тихоокеанским флотом об аренде взлетной полосы аэродрома "Майхэ", за который отвечала небезызвестная компания "Касатка".

Первые заезды

Но, как известно, мир не терпит пустоты, и на смену штыковским заездам пришли заезды владивостокские. Одним махом драг-рейсинг стал зваться не менее красиво - "стрит-рейсинг". Тысячи жителей города и края стали вольными или невольными свидетелями ночных гонок на Набережной, на дороге ведущей к бухте Лазурной, на аэропортовской трассе, в пригороде Уссурийска... Но самый большой размах "уличное пилотирование" приобрело на улице Снеговой.

Надо сказать, что раньше эта трасса, ввиду своего первобытного вида именуемая острословами не иначе как рокада, не очень-то привлекала любителей быстрой езды. Но это до поры до времени... Примерно года три назад городские власти взялись за нее всерьез, и вскоре участок от "Тещиного языка" до завода мебельной фурнитуры (поворот на 55-ю ДМП) приобрел вполне божеский вид. Чем не замедлили воспользоваться молодые любители автоспорта. Правда, первый блин вышел комом. Причем кровавым. В марте 2003 года при проведении несанкционированных заездов погиб студент одного из вузов Владивостока. После этого вопрос о возможности проведения подобных гонок в черте города отпал сам собой.

Правда, властное "низзя" ни коим образом не сказалось на гоночных аппетитах рейсеров. Прибывая в подполье, они продолжали под рев турбовых движков выныривать в разных местах города. Это не могло полностью удовлетворить гоночные амбиции рейсеров, и они продолжали искать пути получения более или менее законного статуса на дорогах краевого центра.

А ГИБДД против...

И в этом году выход вроде был найден. Буквально месяц назад покровителем "официальных гонок", по словам Владимира ТРОФИМОВА, руководителя недавно созданного клуба Street Racing Club, выступил спорткомитет городской администрации в лице его председателя Олега ГУМЕНЮКА.

Олег Владимирович, будучи человеком, болеющим за автоспорт и ратующим за его развитие, согласился с одним условием: если не будут против правоохранительные органы. Как мы знаем, ГИБДД возражала категорически, что и предопределило скандал на Снеговой в ночь с 10 на 11 июля. Если кто сомневается, то действия сотрудников ГИБДД, запретивших открытие "официального сезона" по стрит-рейсингу, были правомерными. Это подтверждают нормативные документы, регламентирующие деятельность ГИБДД, где сказано, что ее главная задача - обеспечить безопасность дорожного движения, от чего организаторы гонок постарались дистанцироваться, переложив это на плечи... ГИБДД.

Это, кстати, в приватной беседе подтвердила Тамара ШЕПИЛОВА, начальник отделения административной практики управления ГИБДД края. По словам Тамары Ивановны, ни в одной стране мира подобные гонки не проводятся, а киношные сюжеты из второсортных американских боевиков не должны служить сигналом к действию.

Кроме того, своим не очень адекватным поведением, бранью и даже угрозами в сторону ГИБДД зрители и участники так настроили против себя управление Госавтоинспекции, что последние даже при самом благоприятном для автогонщиков раскладе будут стоять насмерть, только бы не допустить проведения подобных гонок. Даже в лояльном к автогонщикам Уссурийске, где не раз проводились заезды на взлетке законсервированного аэродрома, отношение к рейсерам может быть пересмотрено.

Объективности ради скажем, что в одном со Street Racing Club можно согласиться: у ГИБДД и без того много работы, нежели гонять сотню увлеченных скоростью и моторами людей. Но отдавать, как этого просят рейсеры, "раз в неделю, с 12 ночи до 4 утра на откуп одну из периферийных улиц под гонки, чтобы всем было удобно" - непозволительная роскошь.

Кстати, мы поинтересовались у одного гонщика, что бы он почувствовал, если бы улица под его окнами на ночь превращалась бы в маленький Сильверстоун или Монцу? Ему было бы удобно? Ответом были недоуменные глаза.

А пока, молодым автогонщикам отдан картодром "Змеинка", но и то с условием оставить все так как, было до их соревнований. В противном случае, как заверил Олег Гуменюк, заезды на "Змее" могут стать первыми и последними одновременно.

Вернем "драг"!

То, что будущего у стрит-рейсинга нет, можно было предположить с самого начала этой возни. Погибший студент, о чем было сказано выше, - трогическое тому подтверждение. Но почему бы не вернуться к штыковской взлетке и оранизовать рейсинг в прежний, "драговский" формат?

Как оказалось, даже погибший студент, простите за невольный цинизм, стал в свое время разменной картой. Тогда, два года назад, было много шума в СМИ, назывались конкретные лица, виновные в смерти юноши, но, как всегда в нашей жизни, не обошлось без околоспортивной конъюнктуры. Увидев в уличных рейсерах прямых конкурентов, кое-кто из организаторов аналогичных гонок в Шкотовском районе не постеснялся спустить на них всех собак. Шутка ли, когда на кону стоят немалые деньги, какая-то шпана лезет со своими бредовыми уличными стартами, где на халяву можно увидеть зрелище.

На протяжении тех немногих лет, на протяжении которых проводились соревнования по драг-рейсингу на штыковском аэродроме, его организаторы постоянно сокрушались по поводу убыточности предприятия. Если вспомнить, что каждый этап гонки посещали не менее 3-4 тыс. человек, то, помножив стоимость въезда на аэродром одной машины и вход одного человека, приплюсовав спонсорские деньги, взносы участников и отняв то немногое, что уходило на расчистку и ограждение взлетки, получим весьма неплохой куш. Также стоит напомнить, что в год проводилось 5-6 этапов. Комментарии, как говорится, излишни.

Да простят меня спортсмены, большинство из них авторитетные и уважаемые люди, но даже по признанию некоторых из них, едва родившись, приморский драг-рейсинг превратился из спора гонщиков в спор денег. Потеряв свою спортивную привлекательность, он был обречен, а после отъезда руководителя компании, выступавшей главным спонсором приморского драг-рейсинга (не будем называть его имени), новомодный автоспорт, получивший у нас бешенную популярность, и вовсе был оттеснен на задворки общественно-спортивной жизни края.

Кстати, все вышеприведенное никоим образом не касается GT-клуба и его президента Дмитрия МАТРЕНИНА. Дмитрий сотоварищи бились до последнего, но и они были не в силах переломить ситуацию в свою пользу.

Для того чтобы "драг" вернулся, нужно, во-первых, заключить договор с ТОФ, во-вторых, подготовить место проведения гонок, сообразуясь со всеми требованиями проведения соревнований, и, в-третьих, заручиться поддержкой краевого спорткомитета. Тот, кто выполнит все эти условия, будет "в шоколаде", не говоря уже о всеобщей любви и уважении. Хотя бы со стороны автоспортивной общественности края.

Жаль, конечно, если дрэг-рейсинг в том виде, каким он предстал на суд зрителям при рождении, повторит судьбу бейсбола и американского футбола, появившихся у нас на пике перестройки, но так и не ставших популярными.