"Формула-1": Фернандо Алонсо увеличивает отрыв

Лидер нынешнего сезона чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" испанец Фернандо АЛОНСО из команды "Рено" хоть и не выиграл очередной, 11-й этап, но свое преимущество перед соперниками увеличил. На Гран-при Великобритании в Сильверстоуне он финишировал вторым.

А победителем гонки стал колумбиец Хуан Пабло МОНТОЙЯ ("Макларен-Мерседес"), впервые в сезоне-2005 поднявшийся на подиум. Его товарищ по команде финн Кими РАЙККОНЕН был на финише третьим. А семикратный чемпион мира немец Михаэль ШУМАХЕР ("Феррари") завершил гонку только шестым, пропустив вперед еще итальянца Джанкарло ФИЗИКЕЛЛУ ("Рено") и британца Дженсона БАТТОНА ("БАР-Хонда").

Теперь у Алонсо в активе 77 очков. Райкконен набрал 51, у Михаэль Шумахера - 43. В Кубке конструкторов впереди "Рено" - 102 очка, гонщики "Макларен" набрали 87, а "Феррари" - 74.