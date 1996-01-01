Теннис: Анастасия Мыскина выводит Россию в финал Кубка Федераций

Женская сборная России сохраняет шансы второй год подряд выиграть Кубок Федераций, неофициальный командный чемпионат мира по теннису. В минувшие выходные наши девушки со счетом 4:1 обыграли сборную США.

Лучшей в составе победительниц была, вне всякого сомнения, Анастасия МЫСКИНА. Она положила начало командной победе, обыграв недавнюю победительницу Уимблдона, первую ракетку американок Венус УИЛЬЯМС в упорнейшем поединке - 5:7, 6:4, 6:2.

Затем на корт вышли Елена ДЕМЕНТЬЕВА и Машона ВАШИНГТОН. Наша теннисистка начала поединок, расслабленная победой Мыскиной и по ходу первого сета проигрывала 0:4 и 1:5. Но ценой неимоверных усилий Лена переломила ход мачта - 7:5, 6:4.

Но во встрече с Венус Уильямс Дементьева была просто беспомощна - 1:6, 2:6. Решающим стало противостояние Мыскиной и американки Джилл КРЕЙБАС. Настя сумела проявить характер и принести третье, победное очко - 6:2, 6:4. Парная встреча уже ничего не решала, но тем не менее Вера ДУШЕВИНА и Динара САФИНА были сильнее - Корины МОРАРИУ и Венус Уильям - 6:1, 7:5.

Соперницами наших девушек по финалу, как и год назад, стала сборная Франции, обыгравшая в другом полуфинале команду Испании - 3:1. Решающий поединок пройдет в Париже 17-18 сентября.