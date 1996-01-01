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"Приморцы" не обогнали даже прибалтов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Спидвей-клуб "Приморье", похоже, начинает набирать обороты. В минувшее воскресенье дебютанты открытого чемпионата России на равных боролись в Даугавпилсе с местным "Спидвей-Центром", уступив в итоге со счетом 41:48.

Пока в активе "Приморья" нет ни одной победы, причем проигрывает вторая команда не только на выезде, но и дома. Возможно, поэтому прибалты решили, что в этом матче им не составит особого труда записать на свой лицевой счет два очка. Записать они их, конечно, записали, однако победа досталась не так легко, как они этого желали, а матч в целом следует им записать, скорее, в пассив, чем в актив.

Как и ожидалось, основной вклад в копилку второй команды Владивостока внесли польский легионер Тамаш БАЕРСКИ, выигравший 5 из 6 заездов, и играющий тренер Григорий ХАРЧЕНКО (именно он опередил Томаша в 13-м заезде). Финишировав первыми, соответственно, в первом и втором заездах, лидеры "Приморья" наглядно продемонстрировали, что отдавать "свои" очки не намерены. К сожалению, почин первых номеров не был поддержан их более юными партнерами, и исход гонки был решен фактически в трех следующих заездах - 20:10 в пользу латышей после 5 заездов. Провальными для хозяев сложился и конец встречи, который приморцы выиграли с общим счетом 18:9. Для победы, однако, этого уже было недостаточно. На счету Баерски 17 очков, у Григория Харченко - 11, Алексея ХАРЧЕНКО - 6, Евгения МИХАЙЛОВА - 5. По одному зачетному очку на счету Виктора ХОДЗИЦКОГО и Алексея КУЛИЧЕНКО.

14 июля команда Григория Харченко проведет очередную календарную гонку, на этот раз в Тольятти - городе, который является родиной столь нелюбимого в Приморье российского автопрома. Кроме того, местная "Мега-Лада" является самым титулованным российским спидвей-клубом. В течение нескольких лет волжане не выпускали этот трофей из своих рук, пока в прошлом году им не перешел дорогу башкирский "ЛУКойл". И все же в этом году подопечные Олега КУРГУСКИНА горят желанием вернуть Кубок в Тольятти.

Во Владивосток спидвей вернется только в начале августа. В гости к "Востоку" и "Приморью" пожалует "Украина". Гонки состоятся 2 и 4 августа.

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