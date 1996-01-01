Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Теннис: тройная радость Венус Уильямс и Роже Федерера
Финишировал самый знаменитый в мире тенниса Уимблдонский турнир. Особых лавров россияне на травяных кортах пригорода британской столицы не снискали. Все, чего добились наши - выход в полуфинал прошлогодней чемпионки Уимблдона Марии ШАРАПОВОЙ, где россиянка уступила будущей победительнице, американке Венус УИЛЬЯМС.
Борьба в этом поединке была только в первом сете, который темнокожая спортсменка выиграла на тай-брейке - 7:6 (7:2). А во второй партии игра шла уже "в одну калитку" - 6:1 в пользу Уильямс... Женский финал Уимблдона вообще стал личным делом представительниц США, поскольку в другом полуфинале первая ракетка мира американка Линдсэй ДЭВЕНПОРТ переиграла в упорнейшем поединке француженку Амели МОРЕСМО - 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4.
Воздадим должное американским теннисисткам - решающий матч сезона-2005 войдет в историю Уимблдона как самый продолжительный женский финал: соперницы провели на корте два часа 45 минут. А победила Венус Уильямс - 4:6, 7:6 (7:4), 9:7. И в третий раз в своей карьере стала чемпионкой Уимлбдона.
Подобного успеха, да еще и в третий раз подряд, добился швейцарец Роже ФЕДЕРЕР. Сильнейший теннисист планеты в решающем поединке взял верх над американцем Энди РОДДИКОМ - 6:2, 7:6 (7:2), 6:4. Любопытно, что год назад в финале Уимблдона встречались также эти теннисисты.
Победа Федерера позволила ему замахнуться на достижения двух легендарных теннисистов, шведа Бьерна БОРГА и американца Пита САМПРАСА. Скандинав побеждал здесь пять (!) лет подряд - в 1976-1980 годах, а спортсмен из США выдал две подобных выигрышных серии - в 1993-1995 и 1997-2000 годах.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала