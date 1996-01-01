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Теннис: тройная радость Венус Уильямс и Роже Федерера

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Финишировал самый знаменитый в мире тенниса Уимблдонский турнир. Особых лавров россияне на травяных кортах пригорода британской столицы не снискали. Все, чего добились наши - выход в полуфинал прошлогодней чемпионки Уимблдона Марии ШАРАПОВОЙ, где россиянка уступила будущей победительнице, американке Венус УИЛЬЯМС.

Борьба в этом поединке была только в первом сете, который темнокожая спортсменка выиграла на тай-брейке - 7:6 (7:2). А во второй партии игра шла уже "в одну калитку" - 6:1 в пользу Уильямс... Женский финал Уимблдона вообще стал личным делом представительниц США, поскольку в другом полуфинале первая ракетка мира американка Линдсэй ДЭВЕНПОРТ переиграла в упорнейшем поединке француженку Амели МОРЕСМО - 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Воздадим должное американским теннисисткам - решающий матч сезона-2005 войдет в историю Уимблдона как самый продолжительный женский финал: соперницы провели на корте два часа 45 минут. А победила Венус Уильямс - 4:6, 7:6 (7:4), 9:7. И в третий раз в своей карьере стала чемпионкой Уимлбдона.

Подобного успеха, да еще и в третий раз подряд, добился швейцарец Роже ФЕДЕРЕР. Сильнейший теннисист планеты в решающем поединке взял верх над американцем Энди РОДДИКОМ - 6:2, 7:6 (7:2), 6:4. Любопытно, что год назад в финале Уимблдона встречались также эти теннисисты.

Победа Федерера позволила ему замахнуться на достижения двух легендарных теннисистов, шведа Бьерна БОРГА и американца Пита САМПРАСА. Скандинав побеждал здесь пять (!) лет подряд - в 1976-1980 годах, а спортсмен из США выдал две подобных выигрышных серии - в 1993-1995 и 1997-2000 годах.

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