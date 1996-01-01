Доволен своей командой

Фееричное выступление "Океана" в текущем чемпионате для многих стало откровением. Столь впечатляющие результаты приморцы не показывали уже давно. В Находке остановить их сейчас практически невозможно.

Прославленный в прошлом форвард Олег ГАРИН, не имея большего финансового ресурса, чем у своих предшественников, сумел за период межсезонья собрать очень неплохой, как оказалось, состав. Причем с приглашением ряда игроков он, можно сказать, рисковал. Но риск этот оказался оправданным - и футболисты из первенства Сахалинской области и уже вроде бы списанные со счетов ветераны показывают сегодня приличную игру.

C творцом находкинского чуда побеседовал корреспондент "Спорт-Атаки".

- В гостях "Океан" похуже играет, по крайней мере не так результативно, как на своем поле. Более закрытую модель на выезде применяете?

- Да нет. Просто на выезде нам играть тяжелее, потому что команда довольно молодая и у ребят еще недостаточно уверенности.

- В целом как оцениваете выступление своих подопечных, которые в первом круге уже навели шороху?

- В принципе, я знаю, что для многих наши результаты неожиданны, для меня, кстати, в некоторой мере тоже. Действительно, мы довольно много очков набрали, но сейчас я уже думаю, что могли взять и больше. Старт сложный в целом получился: мы трижды подряд сыграли в гостях, у ребят большое волнение присутствовало во многом по причине нехватки опыта.

- Зато в домашних матчах вы оппонентов неизменно громите!

- Во-первых, наших футболистов народ заводит, не дает довольствоваться небольшим преимуществом. Ну а, во-вторых, немаловажную роль играют замены: выходят молодые футболисты, которые также хотят что-то доказать. Поэтому команда не останавливается и все время идет вперед.

- Грядет период дозаявок - не опасаетесь, что успешная игра ваших подопечных может привлечь внимание других команд?

- Я изначально настоял на том, чтобы со всеми были подписаны двухлетние контракты, поэтому очень проблематично будет кого-то из "Океана" вытащить. Тем более сейчас, когда к нам в городе повернулись лицом, стали платить деньги. Думаю, ни один футболист даже никуда не дернется.

- А сами не хотели бы еще усилить состав?

- Не думаю, что в этом есть смысл. Больших денег для покупок у нас все равно нет. Хотя на примете у меня есть футболисты, опять же - из молодого поколения и опять же - из восточной части страны. Но работать по ним мы будем уже ближе к концу сезона. А так, вообще-то, хотелось бы усилиться.

- Однако в начале сезона материальные трудности в вашем клубе присутствовали. Как удавалось мотивировать игроков в то время?

- Да, проблемы с деньгами были. Но последние домашние игры многим доказали, что команде надо платить. Сейчас вот начали это делать. Что же касается футболистов, то многие из них меня знали, играли под моим руководством на первенстве среди КФК. Во многом поэтому я этих ребят и пригласил, так как знал: финансовые проблемы будут и игроки поначалу будут выходить на поле и не думать о деньгах. Хорошо, что такие люди подобрались - они смогли какое-то время потерпеть, при этом в каждой игре выкладывались.

- Основную поддержку "Океану" оказывает администрация города?

- Вице-мэр Находки, у которого огромный личный бизнес, сейчас полностью заинтересован в команде и оказывает ей наибольшую поддержку.

- Удивительно, как быстро сумели адаптироваться футболисты из КФК ко второй лиге...

- Уровень на Сахалине, конечно, был неплохой, но переход этим ребятам давался тяжело, в частности это было видно на сборах. Мы сразу сделали вывод, что любая команда второй лиги - это не уровень КФК. И я предупредил ребят, что здесь к каждому матчу надо серьезно готовиться и играть с полной отдачей. У меня это как раз больше всего опасений и вызывало - смогут ли эти футболисты так выступать на протяжении всего сезона? Кстати, до сих пор беспокойство по этому поводу остается, ведь играть еще два круга.

- Очевиден прогресс среди молодежи, в частности у того же ДЬЯЧЕНКО.

- Этому футболисту надо было давать побольше игрового времени, чтобы он быстрее набирался опыта. Молодой игрок должен чувствовать, что находится в основном составе или рядом с ним, тогда у него появляется уверенность. У нас есть обойма из 13-14 человек, любой из которых может выйти в основе. Из четырех нападающих с самого начала на поле я могу выпустить только двоих, причем эта пара определяется за день до игры. Сейчас меня радует, что и те, кто попадает в 11, и те, кто выходит на замену, дополняют друг друга. В Комсомольске, в частности, Дьяченко с МАСЛОВЫМ вышли во втором тайме, сотворили второй гол, и я им сразу сказал, что премиальные за матч у них будут стопроцентные. У нас не важно, сколько футболист провел на поле. Главное, чтобы он за это время сумел внести свой вклад в итоговый результат, и, если он будет успешным, игроки в деньгах, скажем так, ущемлены не будут.

- Об игре ШПИРЮКА что скажете? Не иначе футболист вторую молодость обрел?

- В принципе 35 лет для нынешней второй лиги - это не предел, тем более если у человека за плечами опыт выступления в высшей лиге. Но, разумеется, при условии надлежащего отношения к делу со стороны самого игрока. Шпирюк как раз это и доказывает. Видимо, ему надо было попасть в такой коллектив, как у нас, чтобы обрести эту самую вторую молодость. В Находке его любят так, что просто слов нет!

- Перед сезоном вы сами поставили задачу - быть в пятерке. Сейчас нет желания ее пересмотреть?

- У нас в Находке местные СМИ также на это намекают. Но это все скоротечные выводы, всего-то один круг сыгран. Поэтому рано нам пока более глобальную цель ставить.

- Из фаворитов первенства кто вам больше понравился - Красноярск или Барнаул?

- С обоими коллективами мы играли на выезде, и больше меня впечатлил Красноярск. В матче же с "Динамо" мы проиграли только из-за нехватки опыта встреч с командами такого уровня. "Металлург" посильнее выглядел.

- На вас лично какое впечатление зона "Восток"-2005 произвела?

- Сейчас уровень всех команд подровнялся. Нет таких явных аутсайдеров, как, например, Прокопьевск в прошлом году. Но все равно разница в классе есть, если взять первые 5-6 клубов и остальных. Обусловлена она, наверное, прежде всего финансами. Хорошо, что мы попали как раз в верхнюю часть.

- Если взять количество забитых "Океаном" мячей, то можно предположить, что ваше основное тренерское кредо, как и ранее игровое, это атака?

- Конечно. Я всегда любил атакующий футбол. В целом нападение и сейчас на первом месте стоит, но для меня также важно, чтобы в обороне не было бардака. Когда мы выигрываем, скажем, 4:0, меня очень радует, что не 4:1. Защитникам я не позволяю вольностей при любом счете. Каждый должен заниматься своим делом, и игровая дисциплина должна сохраняться при любом счете.