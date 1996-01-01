Юбилей под парусом

2 и 3 июля, несмотря на дождливую погоду, на акватории Амурского залива в районе Спортивной гавани проходили соревнования по парусному спорту среди юношей и открытый Чемпионат Владивостока среди крейсерских яхт в классах "Конрад 25Р" и "Конрад 25РТ", посвященные 145-летию города.

Специальным гостем регаты был главный яхтсмен страны, президент Федерации парусного спорта России, представитель Президента РФ в Совете Федерации Александр КОТЕНКОВ. К сожалению, сам Котенков из-за сильной занятости в гонке не участвовал, но поздравил спортсменов с борта судна сопровождения регаты.

В классах яхт "Оптимист", "Кадет" и "Луч" на старт вышли 50 юных яхтсменов. В каждом классе было проведено по 4 гонки. В классе "Оптимист" первое место занял Никита ЮРКУ (яхт-клуб "Семь футов"). В классе "Кадет" победителями стали Слава СЕЛЕЗНЕВ и Саша ЛЕВЧЕНКО, представлявшие яхт-клуб "ТУРНИФ". В классе "Луч" первым был Дима МАТУСЕВИЧ ("Семь футов").

18 экипажей крейсерских яхт выявляли победителя в пяти гонках. Чемпионом Владивостока 2005 года в классе "Конрад 25Р" стала яхта "Рок-н-ролл" под началом Ильи ЕРМАКОВА. Второе место у "Солиста" (капитан - одноклубник и младший брата Ильи Владимир ЕРМАКОВ). Замкнул тройку призеров "Камертон" капитана Юрия СУХАРЕВА. Все призеры из яхт-клуба "Семь футов".

Чемпионат Владивостока стал очередным этапом подготовки к главным спортивным событиям года - Чемпионату России в классе "Конрад 25Р" и Кубку залива Петра Великого-2005, которые пройдут одновременно в начале сентября.