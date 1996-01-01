Теннис: в четвертьфинале Уимблдона - четверка россиянок

Сразу четыре российские теннисистки вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира. А вот наши парни, прямо скажем, разочаровали - лучшим достижением россиян стал выход в 1/8 финала неофициального чемпионата мира на травяных кортах. Не густо...

Но вернемся к женской части турнира. Продолжает борьбу за почетный трофей прошлогодняя чемпионка Уимблдона Мария ШАРАПОВА. В 1/8 финала она уверенно переиграла француженку Натали ДЕШИ - 6:4, 6:2. Теперь ее ждет встреча с соотечественницей - Надеждой ПЕТРОВОЙ, которая не без труда сломила сопротивление чешской теннисистки Кветы ПЕШКЕ - 6:7(7:5), 7:6 (9:7), 6:3.

Еще одно российское дерби состоялось как раз в 1/8 финала - Анастасия МЫСКИНА взяла верх над Еленой ДЕМЕНТЬЕВОЙ - 1:6, 7:6 (11:9), 7:5. И, наконец, Светлана КУЗНЕЦОВА победила Магдалену МАЛЕЕВУ из Болгарии - 6:4, 6:3.