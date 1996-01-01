Яхтсмены - с медалями

В прошедшее воскресенье в Москве завершился розыгрыш Кубка России по парусному спорту в классах "Кадет" и "Оптимист". Сборная Приморья и на этот раз не осталась без медалей.

Как рассказала пресс-секретарь яхт-клуба "Семь Футов" Татьяна ЕРМАКОВА, обладателем Кубка России в классе "Оптимист" второй год подряд стал воспитанник клуба Константин НОСОВ. Среди девочек третье место в этом же классе заняла Маргарита АХМЕДОВА. В классе "Кадет" Татьяна КУЛАКОВА и Карина ПОЖИДАЕВА стали третьими среди девочек.

В понедельник сборная Приморья переехала из Москвы в Челябинск для участия в финале "Второй летней спартакиады учащихся России", которая стартовала 28 июня и завершится 4 июля.

В сентябре трое лучших участников спартакиады выступят на Чемпионате России в классе "Конрад 25Р", который, по уже сложившейся традиции, пройдет во Владивостоке.