Приморские дети - лучшие в России

25-26 июня в Новосибирске состоялся 8-й чемпионат России по кендо. В нем приняли участие спортсмены сразу двух приморских команд - "Приморье" (тренер Сергей СТЕПАНСКОЙ) и "СОЛКИ" (тренер Борис МИШИН). Всего в чемпионате приняли участие 24 команды из центрального региона России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Среди взрослых успешно выступили спортсмены "Приморья". Команда стала победительницей чемпионата и обладателем кубка "Мирное сердце", учрежденного экс-премьером Японии Рютаро Хасимото.

Сенсацией соревнований можно назвать абсолютную победу детей из Приморья. Впервые в рамках чемпионата прошел чемпионат России по кендо среди двух возрастных групп. В младшей детской группе приморские бойцы заняли два первых места, а в старшей - все три призовых места.

В младшей детской группе (7-10 лет) чемпионом стал Марк ШАФОРОСТОВ (воспитанник "СОЛКИ") из Владивостока, на втором месте - Александр ЕКМАСОВ ("Приморье") из Вольно-Надеждинского. В старшей детской группе (11-14 лет) весь пьедестал заняли юные спортсмены "СОЛКИ" из Владивостока. Первое место - у Андрея ХАРЧЕНКО, на втором - Геннадий ДУБИЛИН, на третьем - Евгений ЯВОРСКИЙ.