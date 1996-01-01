"Драконы" мчались по воде...

В воскресенье, 26 июня во Владивостоке на акватории Спортивной гавани прошли соревнования на Кубок губернатора Приморского края по гребле на 10-местных лодках "Дракон".

Подобные состязания проводятся уже второй год подряд. В них приняли участие более 50 приморских команд. Заезды проводились на дистанции в 220 метров.

Как и в прошлом году в суперфинале среди мужчин не было равных "Тиграм Владивостока" - прославленная команда второй раз подряд стала обладателем переходящего Кубка. Состязания среди женских команд прошли под патронажем супруги губернатора Ларисы БЕЛОБРОВОЙ. И в этом году неожиданностей не произошло - первое место также второй раз подряд завоевала команда Master Gym Dragons.

Соревнования проводились и в других классах: среди смешанных экипажей (мужчины и женщины), среди старших и младших юношей, среди студентов (кстати, они показали лучшее время, нежели чемпионы-мужчины) и даже среди представителей СМИ.