"Формула-1": жалкое подобие королевских гонок на Гран-при США

Что-то не припоминается, когда же на старт этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" выходило только шесть болидов. Увы, но в Индианаполисе, где в воскресенье прошел Гран-при США, случилось именно так. Не очень-то радовался даже победитель 9-го этапа Михаэль ШУМАХЕР - семикратный чемпион мира никак не ожидал, что его первый успех в сезоне-2005 будет таким несерьезным...

А все началось с практики, когда на болидах команды "Тойота" покрышки фирмы "Мишлен" стали буквально взрываться, из-за чего Ральф ШУМАХЕР попал в серьезную аварию. После чего представители фирмы-производителя резины рекомендовали пилотам "не использовать первоначальный тип резины", поскольку он, дескать, непригоден для гонки в Индианаполисе. В итоге все команды, которые используют покрышки "Мишлен", решили отказаться от участия в Гран-при США. Остались лишь шесть болидов "Феррари", "Джордана" и "Минарди", на чьих колесах красовались покрышки с клеймом "Бриджстоун".

Шуми без проблем захватил лидерство в этой гонке-фарсе, за ним следом пришел к финишу его напарник по "Скудерии" бразилец Рубенс БАРРИКЕЛЛО. Третье место впервые в карьере занял португалец Тьяго МОНТЕЙРО ("Джордан").

Шумахер-старший, который в личном зачете теперь идет третьим с 34 очками, назвал эту гонку очень странной. И сказал: "Только мы с Рубенсом могли претендовать на первое место и это не лучший путь к первой победе в сезоне". Лидерство с 59 очками сохранил испанец Фернандо АЛОНСО ("Рено"), за ним идет финн Кими РАЙККОНЕН ("Макларен") - 37 баллов.