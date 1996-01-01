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Девушка под парусом
Про таких, как она, говорят: спортсменка, комсомолка и просто красавица. Вот она сидит передо мной. И пусть ее увлечение кому-то кажется совсем не женским, для нее это уже практически дело всей жизни. 20-летняя Даша ИЩЕНКО с 13 лет занимается парусным спортом. На днях она вернулась из Испании, где принимала участие в гоночной регате. Команда "Феско" (ДВМП), в которую вошла Даша, заняла там второе место.
- Даша, насколько мне известно, в команде ты была единственной девушкой. Как ты ощущала себя среди мужчин?
- Действительно, я была единственной девушкой в экипаже, но чувствовала себя вполне комфортно. Надеюсь, мужчины в моей компании ощущали себя так же. Кстати, когда ДВМП собирало команду, у всех остальных членов экипажа предварительно спросили, как они отнесутся к тому, что в команде будет девушка, и они оказались не против. Команда была сборная: ребята из Белоруссии, из Самары, Саратова, Москвы... Тем не менее замечу, что когда экипаж однополый, гораздо проще. Если девушка попадает в мужскую компанию, мужчины, как правило, начинают ей говорить что-то вроде: давай мы сами это сделаем, давай мы тебе поможем. Чувствуешь себя немного не уютно. Хочется же, чтобы к тебе относились не снисходительно, а так же, как к остальным. И поэтому, чаще, экипажи однополые. Но вот, например, в испанской команде, занявшей первое место, была девушка-капитан, а все остальные - мужчины.
- Насколько серьезными были соперники и насколько ожидаемым был ваш результат - второе место?
- Соперники были очень серьезные. Они были представлены рядом стран: Испания, Греция, Португалия, США, Чили, Италия, Россия, Финляндия. В нашем классе участвовало 13 яхт. Но мы, если честно, рассчитывали на первое место. Я не знаю, стоит ли об этом писать, но мы считаем, что нас засудили. Было очень много спорных моментов, которые почему-то решили не в нашу пользу. Впрочем, с российскими командами на международных соревнованиях - будь то парусная регата, будь то еще что-нибудь - такое происходит сплошь и рядом. Конечно, это немного не приятно, но что делать...
- Ничего, еще обязательно победишь! Кстати, откуда твое увлечение яхтами?
- Мой дедушка - яхтсмен. Он меня как-то привел на яхту, и мне так понравилось, что я решила связать свою жизнь с парусным спортом. В 13 лет начала серьезно заниматься. Являюсь капитаном яхты "Бумеранг" в яхт-клубе при Морском государственном университете имени Невельского. Учусь там же, в МГУ, на судоводительском факультете. Смогу потом водить суда!
- Даша, яхты - это же сезонный вид спорта. Зимой что делаешь?
- Зимой занимаюсь просто общефизической подготовкой. А вообще, есть такой вид спорта - яхты на коньках. У нас в Приморье очень благоприятная обстановка для развития такого спорта. В связи с этим на нас обратили внимание европейцы. Недавно прилетали господа из Швейцарии: поскольку там погодный условия в последнее время не позволяют заниматься подобными видами спорта, они обратили внимание на Дальний Восток, на наши закрытые очень удобные заливы, которые промерзают. И будем надеяться, что в ближайшее время у нас появятся буера - так называются яхты на коньяках. Так что можно будет заниматься и зимой, и летом.
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