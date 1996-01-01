Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч-Энергия" одержал две победы на родном поле
После двух побед в домашних матчах над благовещенским "Амуром" и читинским "Локомотивом" владивостокский "Луч-Энергия" с седьмой переместился на четвертую строчку в турнирной таблице.
После победного дубля в родных стенах можно с уверенностью говорить о появлении той игры, которую от владивостокцев ждали с самого начала и которую обещал главный тренер "Луча-Энергии" Сергей ПАВЛОВ после восьмого тура.
Уверенная игра в центре поля и активность атакующего дуэта в лице Александра ТИХОНОВЕЦКОГО и Зураба ЦИКЛАУРИ принесли команде заслуженную победу и во втором матче против читинского "Локомотива". Примечательно, что в центре полузащиты читинцев действовал старый знакомый наших болельщиков Илья МАКИЕНКО. Но и его богатого опыта явно не хватало, чтобы как-то противодействовать остроатакующей игре хозяев.
Со стартового свистка "Луч-Энергия" уверенно прибрал к рукам нити игры и не отпускал их до свистка финального. В первом тайме по воротам вратаря гостей КОШЕЛЕВА было произведено не менее 20 ударов. Открыть счет хозяева могли уже на 10-й минуте, но с хорошей позиции промахнулся Александр Тихоновецкий.
Весь первый тайм назревал игровой гол, но забит он был с пенальти за 12 минут до перерыва. Активного Тихоновецкого завалил в штрафной Владислав РЯБУХА, и московский арбитр Игорь ЗАХАРОВ, не задумываясь, указал на "точку", попутно впаяв защитнику желтую карточку. Пенальти уверенно исполнил Циклаури - и "Луч-Энергия" повел в счете. После гола у хозяев было еще несколько прекрасных возможностей увеличить счет, но либо подводила точность последнего удара, либо уверенно играл Кошелев.
После 15-минутного отдыха характер игры не изменился. Хозяева действовали разнообразно и напористо. Особенно хорошо получалась игра флангами. Лидер "Л-Э" КАЗАКОВ успевал не только подключаться в атаку, но и одаривать точными пасами партнеров. Гости хаотично отбивались, изредка пытаясь контратаковать. Эта хаотичность и сыграла роковую для читинцев роль. На 50-й минуте встречи удар все того же Тихоновецкого отбил вратарь, но на добивание первым успел Циклаури. Зураб был точен. 2:0.
После забитого гола Павлов тут же сделал двойную замену: вместо СМИРНОВА и ЧЕРКЕСА на поле вышли СУРОДИН и РЕЗНИКОВ.
После проведенных замен игра успокоилась и игроки "Локомотива" все чаще стали появляться у ворот хозяев. В какой-то момент болельщикам было впору хвататься за валидол, когда Дмитрий ЗАХАРЕНКОВ оказался с глазу на глаз с ГЕРУСОМ. Видимо, нападающий гостей сам не ожидал такого "подарка" от защитников "Луча", поэтому из 100-процентного момента не сумел извлечь пользы. Да и вратарь хозяев был на высоте.
Седьмая победа в чемпионате с лихвой компенсировала тренеру владивостокцев Сергею Павлову небольшую финансовую потерю. Как сообщает официальный сайт ПФЛ, Сергей Анатольевич оштрафован на 1000 рублей за то, что "во время матча с курским "Авангардом" он покидал пределы технической зоны".
Следующие игры "Луч-Энергия" проведет на выезде. В Брянске с местным "Динамо" наша команда играет сегодня, а через три дня ее ждет один из аутсайдеров - "Петротрест" из Санкт-Петербурга. Как считают знатоки, это будет не самым трудным вояжем, но в то же время нос надо держать по ветру. "Луч" и без того потерял непростительно много очков.
Дома свою команду болельщики увидят 22 июня в игре против своих "заклятых друзей" - армейцев Хабаровска в 1/32 финала Кубка России, после чего ровно через неделю уже хабаровчане будут принимать "Луч-Энергию".
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться