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"Луч-Энергия" одержал две победы на родном поле

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После двух побед в домашних матчах над благовещенским "Амуром" и читинским "Локомотивом" владивостокский "Луч-Энергия" с седьмой переместился на четвертую строчку в турнирной таблице.

После победного дубля в родных стенах можно с уверенностью говорить о появлении той игры, которую от владивостокцев ждали с самого начала и которую обещал главный тренер "Луча-Энергии" Сергей ПАВЛОВ после восьмого тура.

Уверенная игра в центре поля и активность атакующего дуэта в лице Александра ТИХОНОВЕЦКОГО и Зураба ЦИКЛАУРИ принесли команде заслуженную победу и во втором матче против читинского "Локомотива". Примечательно, что в центре полузащиты читинцев действовал старый знакомый наших болельщиков Илья МАКИЕНКО. Но и его богатого опыта явно не хватало, чтобы как-то противодействовать остроатакующей игре хозяев.

Со стартового свистка "Луч-Энергия" уверенно прибрал к рукам нити игры и не отпускал их до свистка финального. В первом тайме по воротам вратаря гостей КОШЕЛЕВА было произведено не менее 20 ударов. Открыть счет хозяева могли уже на 10-й минуте, но с хорошей позиции промахнулся Александр Тихоновецкий.

Весь первый тайм назревал игровой гол, но забит он был с пенальти за 12 минут до перерыва. Активного Тихоновецкого завалил в штрафной Владислав РЯБУХА, и московский арбитр Игорь ЗАХАРОВ, не задумываясь, указал на "точку", попутно впаяв защитнику желтую карточку. Пенальти уверенно исполнил Циклаури - и "Луч-Энергия" повел в счете. После гола у хозяев было еще несколько прекрасных возможностей увеличить счет, но либо подводила точность последнего удара, либо уверенно играл Кошелев.

После 15-минутного отдыха характер игры не изменился. Хозяева действовали разнообразно и напористо. Особенно хорошо получалась игра флангами. Лидер "Л-Э" КАЗАКОВ успевал не только подключаться в атаку, но и одаривать точными пасами партнеров. Гости хаотично отбивались, изредка пытаясь контратаковать. Эта хаотичность и сыграла роковую для читинцев роль. На 50-й минуте встречи удар все того же Тихоновецкого отбил вратарь, но на добивание первым успел Циклаури. Зураб был точен. 2:0.

После забитого гола Павлов тут же сделал двойную замену: вместо СМИРНОВА и ЧЕРКЕСА на поле вышли СУРОДИН и РЕЗНИКОВ.

После проведенных замен игра успокоилась и игроки "Локомотива" все чаще стали появляться у ворот хозяев. В какой-то момент болельщикам было впору хвататься за валидол, когда Дмитрий ЗАХАРЕНКОВ оказался с глазу на глаз с ГЕРУСОМ. Видимо, нападающий гостей сам не ожидал такого "подарка" от защитников "Луча", поэтому из 100-процентного момента не сумел извлечь пользы. Да и вратарь хозяев был на высоте.

Седьмая победа в чемпионате с лихвой компенсировала тренеру владивостокцев Сергею Павлову небольшую финансовую потерю. Как сообщает официальный сайт ПФЛ, Сергей Анатольевич оштрафован на 1000 рублей за то, что "во время матча с курским "Авангардом" он покидал пределы технической зоны".

Следующие игры "Луч-Энергия" проведет на выезде. В Брянске с местным "Динамо" наша команда играет сегодня, а через три дня ее ждет один из аутсайдеров - "Петротрест" из Санкт-Петербурга. Как считают знатоки, это будет не самым трудным вояжем, но в то же время нос надо держать по ветру. "Луч" и без того потерял непростительно много очков.

Дома свою команду болельщики увидят 22 июня в игре против своих "заклятых друзей" - армейцев Хабаровска в 1/32 финала Кубка России, после чего ровно через неделю уже хабаровчане будут принимать "Луч-Энергию".

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