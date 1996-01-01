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Теннис: после русского финала-2004 настал полуфинальный провал-2005
Говорят, надежда умирает последней. Надежде ПЕТРОВОЙ выпал жребий "умирать" первой в полуфинале "Ролан Гаррос", что она и сделала, безоговорочно проиграв бельгийской теннисистке Жюстин ЭНЕН-АРДЕНН - 2:6, 3:6. Ну а Елена ЛИХОВЦЕВА действовала словно вопреки выражению "Лиха беда начало", вчистую проиграв француженке Мари ПИРС - 1:6, 1:6. Но и хозяйке турнира в финале не поздоровилось - Энен-Арденн разнесла опытнейшую Пирс в пухи прах - 6:1, 6:1, во второй раз став чемпионкой "Ролан Гаррос".
В мужском турнире до полуфинала дошел Николай ДАВЫДЕНКО. Самое обидно, что нашему теннисисту просто не хватило сил. После тяжелейшей победы в четвертьфинале над испанцем Томми РОБРЕДО - 3:6, 6:1, 6:2, 4:6, 6:4 он в пятисетовом поединке уступил аргентинцу Мариано ПУЭРТЕ - 3:6, 7:5, 6:2, 4:6, 4:6... В решающей партии Давыденко вел 4:2, и казалось, что он дожмет-таки южноамериканца. Увы, не дожал...
Второй полуфинал принес сенсацию. Испанец Рафаэль НАДАЛЬ выбил из турнира первую ракетку мира, безоговорочного лидера мирового тенниса швейцарца Роже ФЕДЕРЕРА - 6:3, 4:6, 6:4, 6:3. А затем младший брат защитника испанской "Барселоны" впервые стал чемпионом "Ролан Гарроса", выиграв финал у Пуэрты - 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 7:5.
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