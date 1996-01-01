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Футбол: сборная Семина начинает с победы и догоняет Словакию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первый матч под предводительством нового главного тренера Юрия СЕМИНА обновленная сборная России провела и уверенно, и успешно. Оборочную встречу у команды Латвии на поле питерского стадиона "Петровский" наши выиграли - 2:0.

Правда, победа досталась совсем непросто - счет был открыт только на 58- минуте, когда Александр КЕРЖАКОВ хладнокровно вывел на ворота своего товарища по питерскому "Зениту" Андрей АРШАВИНА, а тот закатил мяч в пустые ворота. Тот-то была овация на трибунах переполненного "Петровского"! Двадцать минут спустя за снос еще одного представителя "Зенита", Владимира БЫСТРОВА, в ворота гостей был назначен пенальти. И полузащитник россиян Дмитрий ЛОСЬКОВ установил окончательный результат. В субботу в 3-й отборочной группе было сыграно еще два мачта. И оба завершились с тем же счетом - 2:0. Так футболисты Эстонии выиграли у соперников из Лихтенштейна, а сборная Португалии одержала победу на командой Словакии и стала единоличным лидером. У нее 17 очков. Победа россиян позволила подопечным Семина сравняться со словаками - обе дружины набрали по 14 очков. В следующем матче наши опять встречаются с Латвией - 17 августа, теперь уже в Риге.

В минувшую субботу в Европе прошли еще 18 отборочных матчей чемпионата мира-2006. В 1-й группе центральной стала игра Голландия - Румыния. Мячи, забитые Арьеном РОББЕНОМ и Дирком КУЙТОМ принесли победу хозяевам - 2:0 и сохранили им лидерство с 19 очками. На одно меньше у команды Чехии, которая сокрушила сборную Андорры - 8:1. У румын осталось 13 очков и третья строка в таблице, а это означает, что они потеряли все шансы на выход в финал, поскольку и сыграли на матч больше своих конкурентов.

Укрепила свое лидерство во 2-й группе сборная Украины. Жовто-блокитные в Киеве победили футболистов Казахстана с тем же счетом 2:0. Дружина Олега БЛОХИНА на пять очков опережает сборную Греции, разделившую очки с турками в Стамбуле - 0:0. Еще в одном матч в этой группе команда Албании была сильнее сборной Грузии - 3:2.

А вот в 4-й группе сразу четыре претендента на поездку в Германии. Впереди пока сборная Швейцарии, не имевшая проблем в поединке с командой Фарерских островов - 3:1. У нее 12 очков. 11 стало у футболистов Израиля, которые проигрывая 0:2 в Дублине Ирландии сумели еще в первом тайме отыграться - в итоге 2:2. Упустившие победу ирландцы и пропускавшие этот тур французы набрали по 10 очков.

Из 5-й группы точно поедет на финал сборная Италии. "Скуадра адзурра" уже опережает норвежцев и словенцев на четыре очка. В субботу подопечные Марчелло ЛИППИ сыграли вничью в Осло с Норвегией - 0:0. Словения тоже завершила свой матч с Белоруссией в Минске миром - 1:1. Первую победу в турнире одержала сборная Шотландии, обыгравшая команду Молдавии - 2:0.

Смена лидеров в 6-й группе - явление временное. Победив в Баку Азербайджан - 3:0 - футболисты Польши обошли на одно очко сборную Англии. Но у родоначальников футбола сыграно на матч меньше.

Двоевластие установилось в 7-й группе после того, как испанцы вырвали победу у неуступчивых литовцев - 1:0, а команда Сербии также дома не сумела взломать оборону бельгийцев - 0:0. И теперь у футболистов с Пиринейского полуострова и Балкан по 12 очков после 6 матчей. Впервые покинула поле победителем сборная Боснии, взявшая верх над Сан-Марино - 3:1.

В 8-й группе все 6 участников сыграли по 6 матчей. Впереди с 16 очками команда Хорватии, обыгравшая в Софии болгар - 3:1. На очко меньше набрала сборная Швеции. Скандинавы легко расправились с командой Мальты - 6:0. Третьими в таблице идут венгры - 10 очков. Они были сильнее соперников из Исландии - 3:2.

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