Юбилей картодрома отметят гонками

Картодрому на Змеинке исполняется 10 лет. В честь этого события 12 июня на картодроме пройдет 1-й этап чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам на призы главы администрации города Владивостока.

Как сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Олег ГУМЕНЮК, планируются большая культурно-массовая программа, выступления лучших творческих коллективов, спортсменов, а также конкурсы от спонсоров. На празднике будет работать полевая кухня.