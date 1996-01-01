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Юбилей картодрома отметят гонками
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Картодрому на Змеинке исполняется 10 лет. В честь этого события 12 июня на картодроме пройдет 1-й этап чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам на призы главы администрации города Владивостока.
Как сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Олег ГУМЕНЮК, планируются большая культурно-массовая программа, выступления лучших творческих коллективов, спортсменов, а также конкурсы от спонсоров. На празднике будет работать полевая кухня.
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