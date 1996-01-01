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Футбол: "Ливерпуль" и ЦСКА на Европу смотрят свысока
Вслед за исторической победой московских армейцев в финале Кубка УЕФА последовал еще более драматичный решающий матч Лиги чемпионов. Главный клубный трофей Европы оспаривали итальянский "Милан" и английский "Ливерпуль".
Уже на 1-й минуте капитан миланцев Паоло МАЛЬДИНИ отправил мяч в ворота британцев. До перерыва футболисты с Апенинн еще дважды добивались успеха - 3:0 и все вроде бы ясно. Но... Во втором тайме мерсисайдцы пошли на яростный штурм ворот "Милана". И в течение шести минут (!) "Ливерпуль" сравнял счет - 3:3! Такого в финалах еврокубков еще не было! В серии послематчевых пенальти нервы у родоначальников футбола оказались покрепче - 3:2 выигрывает "Ливерпуль" и в пятый раз завоевывает Кубок европейских чемпионов. Теперь 26 августа в Монако знаменитая английская команда сыграет в матче Суперкубка против ЦСКА.
А подопечные Валерия ГАЗЗАЕВА выиграли второй за последние 12 дней почетный трофей. На сей раз - Кубок России. В финале красно-синим противостоял клуб первого дивизиона, подмосковные "Химки". Младшие по рангу достойно сопротивлялись, но класс ЦСКА все-таки сказался. На 68-й минуте после розыгрыша штрафного полузащитник армейцев Юрий ЖИРКОВ головой забил победный мяч - 1:0.
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