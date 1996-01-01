Во Владивостоке возле Морского вокзала в рамках фестиваля "Адреналин", который проводился в прошедшие выходные, состоялись соревнования по экстремальным видам спорта.

В состязаниях приняли участие подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Первый день фестиваля был посвящен брейк-дансу, а второй - соревнованиям в двух видах: скейт-борд и роликовые коньки. Кроме того, состоялось показательное выступление велосипедистов, которые прыгали с трамплина и делали в полете различные трюки.

Спонсоры фестиваля награждали всех проигравших поощрительными призами, а победитель получил новую доску (скейт-борд) и признание зрителей и соперников. Главное, что обошлось без травм...