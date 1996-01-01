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Событие: Романцев снова подает в отставку...
Совсем недолго пробыл в роли главного тренера московского "Динамо" Олег РОМАНЦЕВ. После того как в матче 8-го тура чемпионата России по футболу бело-голубые на редкость бездарно уступили в Москве пермскому "Амкару" - 1:2, Романцев подал в отставку.
Эта неудача "Динамо" стала четвертой подряд в российском чемпионате. Никогда прежде команды, которые возглавлял Олег Иванович, не выдавали таких безрадостных серий. Безвольный проигрыш "Амкару" задел за живое 51-летнего специалиста, прославившегося на тренерском поприще в столичном "Спартаке", и он решил уйти. Вот что заявил Романцев после разговора с динамовским руководством:
- К большому сожалению, мне не удалось объединить игроков в единый коллектив. И как результат - четыре поражения подряд в чемпионате. Надеюсь, что этот шаг заставит футболистов относиться друг к другу более терпимо и более ответственно подходить к собственной игре. Уверен, что Андрей КОБЕЛЕВ и Алексей ИЛЬИН (помощники Романцева по тренерскому штабу "Динамо". - Прим. И.К.) сделают определенные выводы и команда выйдет из кризиса, чего я искренне желаю и молодым тренерам, и игрокам. Никаких претензий к футболистам я не имею, а руководству клуба, которое во всем шло навстречу, искренне благодарен.
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