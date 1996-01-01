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Хоккей: умом Россию не понять - она без "золота" опять
Канадцы - они и в Австрии канадцы. Шутка ли - в составе чемпионов мира последних двух лет было 14 (!) хоккеистов, у которых целый год не было игровой практики из-за локаута в НХЛ. Тем не менее родоначальники хоккея сумели выйти в финал 69-го чемпионата мира, завершившегося в воскресенье в Вене. Но в решающем матче сильнее были их соперники, хоккеисты Чехии - 3:0, выигравшие мировое "золото".
А "бронза" досталась сборной России. Весь турнир дружина Владимира КРИКУНОВА играла натужно, мучая себя и своих болельщиков. Со скрипом, буквально на зубах, прошли россияне в полуфинал, одолев перед этим по буллитам неуступчивых финнов (основное и дополнительное время четвертьфинального матча Россия - Финляндия завершилось вничью - 3:3). Ну а в полуфинале наши откровенно провалили первый период матча с теми же канадцами - 0:3 уже к 11-й минуте! И хоть кто-то склонен считать виновником нашего поражения финского арбитра Ханну ХЕНРИКССОНА, судившего архистранно, пенять надо только на самих себя. В полуфиналах так безвольно не играют. Россияне к финальной сирене сумели-таки забросить три шайбы, но к тому времени канадцы вели уже 4:0 и потеряли к игре всякий интерес...
На следующий день в матче за 3-е место сборная России уверенно обыграла команду Швеции - 6:3 и замкнула тройку призеров. В принципе, совсем неплохо, если учесть что с 1993 года, когда наши в последний раз были чемпионами мира, российские хоккеисты лишь в 2002 году становились серебряными призерами. И все. Три медали за 12 лет - очень скромный результат. Сборная СССР, к примеру, дебютировав в 1954 году на подобных турнирах, с ходу выиграла мировое чемпионство. И за всю свою почти полувековую историю советская команда ниже 3-го места в итоговой таблице не опускалась...
Ну а чемпионами-2005, повторимся, стали хоккеисты Чехии, выигравшие "золото" впервые с 1996 года. Перевес дружины Яромира ЯГРА над сборной Кленовых листьев был бесспорным и заслуженным - 3:0. В полуфинале же чехи только в овертайме сломили сопротивление шведов - 3:2.
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