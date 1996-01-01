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Кашуба снова удивил
В Уссурийске прошли соревнования на Кубок края по пауэрлифтингу (силовое троеборье) среди мужчин, женщин и ветеранов.
На состязании было представлено более 20 команд. Среди мужчин победили уссурийцы. А вот в личном первенстве многих удивил спортсмен из Кавалерово, воспитанник тренера Сергея ДРУЖКОВА, 17-летний Дмитрий КАШУБА. Он выступал в самой тяжелой весовой категории - свыше 125 кг.
Дима установил 7 рекордов края среди юношей, превышающих даже мировые (чтобы их признали мировыми, увы, их надо зарегистрировать и заплатить за это немалые деньги). В сумме троеборья результат Кашубы - 795 кг. Мировой рекорд в приседаниях со штангой - 292,5 кг, а Дима выдал уже в первый подход - 300 кг, во второй - 315 и в третий - 325! В тяге становой мировой рекорд - 243 кг, а Дима начал сразу с веса в 250 кг, затем прибавил еще 15 кг, потом - еще 10. В результате - 275 кг!
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