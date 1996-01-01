Приморский каноист нацелился на Кубок мира

В польском городе Познань завершился первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Достойно представил Приморье на этих соревнованиях каноист, представитель спортивно-гребного клуба "Штурм-Приморье" и краевой школы высшего спортивного мастерства, заслуженный мастер спорта Алексей ВОЛКОНСКИЙ.

Как сообщил директор СГК "Штурм-Приморье" Виктор КИСЕЛЕВ, выступая в составе российской каноэ-четверки, Алексей Волконский завоевал две высшие награды Кубка мира, победив на дистанциях 200 и 1000 метров. Готовил нашего чемпиона к этим соревнованиям заслуженный тренер России Николай УТКИН.

Через две недели в германском Дуйсбурге состоится второй этап Кубка мира, на котором, надеемся, выступят оба наших гребца.