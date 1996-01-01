Футбол. Опять все сначала

Радость приморских болельщиков оказалась недолгой - добыв на выезде в Липецке и Воронеже лишь одно очко, "Луч-Энергия" опустился с первого на четвертое место.

Матч с "Металлургом" приморцы провели на высоком уровне и дважды вели в счете - отличились ТХОНОВЕЦКИЙ и КАЗАКОВ (с 11-метрового). Как ни странно, сбой дала доселе крайне надежная на выезде оборона. Итоговые 2:2 можно занести в пассив подопечным ПАВЛОВА.

Еще более сложным оказался визит к вернувшемуся в первый дивизион "Факелу". Несмотря на территориальное преимущество и активность ИВАНОВА, два сезона отыгравшего в Воронеже, желто-синие "зевнули" контратаку хозяев и потерпели первое в сезоне поражение - 0:1.

16 мая "Луч" принимает на своем поле курский "Авангард", 19 мая - "Орел".