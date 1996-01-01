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Автомобилисты - на бильярдном столе
Большая авто-бильярдная тусовка прошла в минувшее воскресенье в бильярдном клубе "Классик". В течение всего дня любители автомобилей выясняли отношения не за рулем своих железных коней, а за столами с зеленым сукном.
Официальное название турнира - "Автопробег-2". Всего 17 компаний, чья деятельность которых связана с автомобилями, разыгрывали командное и личное первенство по POOL-9.
Несмотря на то что борьба была практически равной, на фоне других команд выделялась сборная магазинов "На тещином языке". Их лидеры Александр ГОРДИЕНКО и Андрей ЛЕПМА продемонстрировали хороший игровой уровень и закономерно разделили между собой 1 и 2 места, поэтому первому месту в командном зачете "тещинцев" никто из присутствующих в зале не удивился. На втором месте - команда из представителей фирмы "Востокшинторг", а третье заняли юные автолюбители "С ветерком".
Правда, игра в бильярд - это еще не все, чем порадовал "Классик" собравшихся в этот воскресный день. Те, кто пришел в клуб на своих двоих, смогли принять участие в дегустации пива Bavaria. А вот участники, приехавшие на своем железном друге, естественно, пивком побаловаться не могли, зато смогли принять участие в конкурсе "Самый красивый автомобиль". Победителя определяли по зрительским симпатиям. Каждый мог проголосовать за понравившееся авто. В итоге самым красивым был признан автомобиль марки "ГАЗ-21" 1963 г. (владелец Максим ЧУГАЕВ), на втором месте - Nissan Cedric 1994 г. (Константин КАТЫНКИН) и почетное третье место занял автомобиль Honda Saber 1995 г. (Станислав ЧЕРЕПАНОВ). Победители получили памятные призы от организатора конкурса интернет-магазина GT-STORE.RU.
Многие мероприятия в этот день проводились в бильярдном клубе "Классик" впервые. Одним из них стало закрытие и награждение победителей 3-го ЧЕМПИОНАТА ПО ДРАГРЕЙСИНГУ г. Владивостока.
Организаторами праздничных мероприятий выступили "Авторадио", Бильярдный клуб "Классик" и газета "За рулем - Дальний Восток". Информационная поддержка - газеты: "Золотой Рог", "Дальневосточные ведомости". Спонсоры: автомагазин "Остров Сокровищ", пиво "Bavaria".
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