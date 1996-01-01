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До последней кегли
VIII зональный турнир по боулингу между городами Дальнего Востока на призы мебельной фабрики "ДАФФИ", проходивший в минувшие выходные на дорожках клуба "Стелс", подтвердил превосходство местной школы боулинга - в восьмерку сильнейших пробились сразу пять владивостокцев, а представитель Большого Камня Алексей КЛИМОВ, выступающий за "Энкай", занял первое место.
Нынешний турнир собрал рекордное количество участников - 43, и это при том что "по рыбно-политическим" мотивам (сказался, видимо, разгар путины и выборной борьбы на полуострове) не прибыли представители Камчатки. Но и без них в "Стелсе" было на что и на кого посмотреть. Весь цвет дальневосточного боулинга вкупе с китайским боулером ХЭ ЮН ЧЖЕ устроил феерическое шоу, закончившееся прогнозировавшимся финалом - Алексей Климов против Александра МАМОШИНА. И несмотря на то что на счету первого до этого был лишь один титул, а у второго сразу 4 (!), предсказать победителя сегодня вряд ли кто рискнет. Но обо всем по порядку.
Соревнования прошли в формате основной квалификации с отбором 8 участников раунд-робина и финалом степледдер для лучшей четверки полуфиналистов. В борьбу за медали и призы от мебельной фабрики "ДАФФИ" вступили 43 боулера из Владивостока, Находки, Хабаровска и Южно-Сахалинска, в том числе 7 представительниц прекрасного пола. Тем не менее турнир фактически стал продолжением противостояния "Энкай" -"Стелс".
Проходной средний результат по итогам предварительной квалификации составил 177,25 очка (12 игр) и лидером стал представитель "новой волны" Сергей БАКШИН ("Стелс") со средним результатом 197,5 очка. Отметим, что будущий победитель Климов на первом этапе квалификации (6 игр) не блистал, замкнув первую восьмерку. Как оказалось, это была лишь пристрелка. Во второй части квалификации блеснула Евгения ХОЛОЩАК ("Цеппелин", Хабаровск), поднявшаяся с 15-го на 7-е место. В конечном итоге именно она стала единственной дамой в полуфинале. К сожалению, не пошла игра у представительниц "Стелса" Виктории БЕРЕЖНОЙ и Галиный ВАКУЛЕНКО.
Самое интересное происходило в раунд-робине, державшем в напряжении буквально до последнего броска. Главной интригой турнира стала заключительная игра двух претендентов на единственное вакантное место в четверке лучших (три первых забронировали за собой Климов, Мамошин и Бакшин). В очном противостоянии сошлись Олег КЛИМЕНКО ("Энкай") и Евгения Холощак, до этого одержавшая четыре победы в шести играх. Великолепная игра закончилась с результатом 218 на 224 в пользу очаровательной хабаровчанки, в конечном итоге опередившей своего оппонента на все те же 6 кеглей.
В степледдере блистал Алексей Климов, поочередно обыгравший Холощак (203 на 173) и Бакшина (192 на 189). Судьба первого места была решена только во второй партии финала, в которой Алексей буквально нокаутировал самого Мамошина со счетом 257 (лучший результат всего турнира!) на 197.
В командном турнире первенствовала вторая команда хозяев площадки - Сергей КУЗЬМЕНКО, Галина Вакуленко, Виктория БЕРЕЖНАЯ, Сергей КАТОЛИК и Хэ Юн Чже. На втором и третьем местах, соответственно, - команда Южно-Сахалинска и "Стелса-I".
Президент Приморской федерации спортивного боулинга Сергей КУРАШКИН: "По отзывам всех участников, турнир удался!Радует тот факт, что стало очень трудно предсказать победителя турнира: любой из игроков, прошедших первую квалификацию, мог оказаться победителем, это придает интригу. Но пока побеждают наиболее опытные игроки".
Рейтинг лучших боулеров Дальнего Востока по итогам 8 турниров.
1. Александр Мамошин (Владивосток", "Стелс") - 122
2. Олег ЮНУСОВ (Владивосток, "Стелс") - 104
3. Юрий СУВОРОВ (Южно-Сахалинск, "Сахалин") - 90
4. Алексей Климов (Большой Камень, "Энкай") - 89
5. Олег Клименко (Владивосток, "Энкай") - 66
6. Сергей Курашкин (Владивосток, "Энкай") - 58
7. Константин АБИКОВ (Южно-Сахалинск, "Сахалин") - 52
8. Сергей Католик (Владивосток, "Стелс") - 51
9. Дмитрий КОЛОМЕЕЦ (Хабаровск, "Цепеллин") - 51
10. Виктор СИНКЕВИЧ (Владивосток, "Стелс") - 40
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