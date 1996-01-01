Сезон открыли виндсерферы

Новый сезон для приморских любителей парусного спорта обещает быть насыщенным. На 2005 г. запланировано 30 соревнований от первенства города до международного уровня.

Как сообщила пресс-секретарь владивостокского яхт-клуба "Семь футов" Татьяна ЕРМАКОВА, сезон уже открыт, как ни парадоксально, виндсерферами в минувшее воскресенье. Что касается соревнований, то в течение сезона в 14-ти из них смогут поучаствовать юниоры, в 15-ти - крейсерские яхты, в 6-ти - виндсерферы. А с 22 по 24 июля в Амурском заливе пройдут международные состязания за кубок "7 футов", в котором примут участие несколько иностранных экипажей, предположительно из Польши, Японии, Новой Зеландии и Гонконга.

Уровень подготовки приморских яхтсменов оценивается достаточно высоко. Уже в двух чемпионатах России подряд в 2003 и 2004 гг. наши команды - в шестерке лидеров.

Стоит напомнить, что постоянное участие в регатах принимают четыре владивостокских яхт-клуба: "Семь футов", "ТУРНИФ", яхт-клуб МГУ им. Невельского и ДВО РАН.