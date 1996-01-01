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Есть первая домашняя победа "Луча"!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Луч-Энергия", набравший в сложном выезде Химки - Набережные Челны четыре очка, встречал "Чкаловец-1936" в хорошем настроении.

Впервые в этом сезоне в стартовом составе хозяев, сменивших нефартовую синюю форму на привычную желто-синюю, не оказалось любимца местной торсиды НАРОВЕЦКОГО-ГАРИНА. Так и не появился на поле восстановившийся после травмы защитник ОТЮЦКИЙ, место которого в основе, по словам главного тренера "Луча" Сергея ПАВЛОВА, "уже занято".

Игра, как и ожидалось, проходила при заметном преимуществе хозяев. На правом крае был активен ИВАНОВ, после очередного прохода которого "Луч" едва не открыл счет уже на 21-й минуте. Однако забитый АДЖИНДЖАЛОМ мяч был отменен после сигнала бокового судьи. Желто-синие на этом не успокоились и решили судьбу матча еще до перерыва, причем оба раза благодаря высокому индивидуальному мастерству ЦИКЛАУРИ. Вначале один из лучших игроков дивизиона на 36-й минуте откликнулся на классную передачу СМИРНОВА, а под занавес первого тайма организовал стопроцентный пенальти и удаление защитника гостей. Одиннадцатиметровый четко реализовал КАЗАКОВ.

Как ни странно, имея на одного игрока меньше, сибиряки не пали духом и в начале второго тайма даже обострили игру возле ворот хозяев. Довести счет до разгромного был обязан Наровецкий, в итоге ставший главным неудачником матча.

Главный тренер "Чкаловца-1936" Владимир ПУЗАНОВ: "Соперники оказались в разных весовых категориях. Мы выглядели как команда второй лиги".

Главный тренер "Луча-Энергия" Сергей ПАВЛОВ: "У меня, как ни странно, много претензий к своим игрокам. И даже не в плане реализации моментов. Прежде всего был потерян определенный ритм игры. Плохо, когда играешь через два дня на третий, но не менее плохо, когда у тебя десятидневная пауза".

По окончании матча президент Приморской федерации футбола Леонид БЕРКОВ сообщил, что ориентировочно 16 мая во Владивосток с официальным визитом прибудет новый президент Российского футбольного союза Виталий МУТКО.

Из других матчей тура отметим домашнее поражение "Амура" от "Авангарда" 0:1 и уже пятую ничью "Кубани", на этот раз 0:0 в Саратове. Завтра, 29 апреля, "Луч" принимает на своем поле "Металлург-Кузбасс". Начало матча в 18.00.

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