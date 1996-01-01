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Стартует "Ралли Белых Ночей"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

2 мая 2005 года в 16.00 на центральной площади Владивостока - у памятника Борцам за власть Советов - стартует международная благотворительная акция - мотопробег "Ралли Белых Ночей".

Колонну участников возглавит лорд Николас ФЕЙРФАКС, наследник одной из самых знатных семей Великобритании, автор идеи проекта "Ралли Белых Ночей". Именно он собрал команду единомышленников (потомков европейских аристократов), а также заручился поддержкой одного из ведущих производителей автомобилей и мотоциклов в мире - компанией BMW. Главным Организатором проекта является британский благотворительный фонд Charities Aid Foundation (CAF).

Участникам предстоит проделать путь от бухты Золотой Рог до берегов Финского залива за полтора месяца, с мая по июнь 2005 года. "Ралли белых ночей" пройдет через все территориальное пространство России: с Востока на Запад, от Владивостока до Санкт-Петербурга. В целом участникам ралли предстоит преодолеть 11 часовых поясов, или 9978 километров. В рамках маршрута (проект охватит 24 города Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и Центральной России) будет проведена серия благотворительных мероприятий. При содействии Программы спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" будет организован сбор средств и профинансировано дорогостоящее лечение детей из регионов, по территории которых пролегает маршрут ралли.

Во Владивостоке участники мотопробега посетят строящийся Центр реабилитации для детей с онкогематологическими заболеваниями (проект фонда "Дети России", поддерживаемый главным региональным спонсором ралли Дальневосточным морским пароходством).

Главная цель мотопробега "Ралли Белых Ночей" - возрождение и объединение российских и европейских меценатских традиций.

Финансовые средства, собранные под эгидой "Ралли Белых Ночей", пойдут на вручение социальных грантов. Приоритетными для проекта являются социальные, культурные и экологические программы, направленные на помощь семье и детям, на поощрение социальной и творческой инициативы. Со стороны России проект поддерживают: Фонд Дмитрия Зимина "Династия", Дальневосточное морское пароходство, "Шеврон Тексако", Альфа-Банк.

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