Полет одинокого "Крауна"

17 апреля на аэродроме в Штыково состоялось открытие дальневосточного сезона по драг-рейсингу. Подогретые теплыми лучами весеннего солнца поклонники гонок на 402 метра дружными колоннами отправились со всех районов и городов Приморского края на Штыковский аэродром.

Подъезд к аэродрому Майхэ, сказать прямо, был не в лучшем состоянии, машинам с обвесами "до пола" двигаться там было крайне проблематично Однако любят приморцы драг, любят! Доехали все, жаль было новехонькую "Глорию", потерявшую свою чудесную белую "губу".

К тому и факты - к 11.30 в месте проведения соревнований собралось уже довольно много народу - около 800 человек. Среди основных зрителей - импульсивная молодежь. Значительная группа семейных пар расположилась на природе, где в ожидании незабываемого действа вместе с домочадцами вкушали блюда кавказской кухни.

К запланированному началу мероприятия из интересных автомобилей на аэродром приехали: два "Ниссана Скайлайна" с гордым лэйблом GTR (эти подготовленные авто имеют мощность под 800 л.с.), два "Эволюшна", правда один пятый, а второй седьмой, трехлитровый "Турбо-Краун" (о нем ниже), "Интегра" с водителем - победителем прошлого чемпионата, пара красивых "цедриков", "фашек" ("Ниссан Фэйрледи"), две привлекательные "Супры" и "Импреза WRX"... вроде бы и все. Из интересных гостей аэродрома - "Форд Мустанг" - кабриолет белого цвета!

К 12 дня, 2000 жаждущих зрелищ зрителей, вдоволь насмотревшись на немногочисленные затюнингованные экземпляры, выстроились вдоль огороженной колесными шинами полосы. Но где же гонки, где оргкомитет? Оказалось, его на месте открытия сезона попросту не было. Не было ни ГИБДД, ни охраны, ни пожарной машины, ни кареты скорой помощи. Был один активист от гонщиков - Михаил МАКСИМЕЦ, который и начал было что-то предпринимать. А именно объявил о проведении 10-12 тренировочных заездов.

К 13.00 был полнейший аншлаг. В ожидании начала "тренировки" новоявленные шумахеры и монтойи, по всей видимости, начали соревноваться по скоростной езде в толпе, едва не покалечив несколько человек. Некоторые из подоспевших байкеров, также в толпе, жгли резину, выписывая неуправляемые пируэты.

Все бы и дальше продолжалось в том же духе, если бы не один-единственный одиночный заезд. "Заезд одинокого "Крауна" - кажется, так назвали это грандиозное событие некоторые зрители. Действительно, некоторое оживление это внесло: хороший автомобиль, видимо, в состоянии глубочайшего тюнинга, что подчеркивал и агрессивный аэрокит, достаточно эффектно стартовал и пролетел отмеренные 402 метра. Зрители приникли к ограждающим покрышкам: вроде вот оно - начало сезона!

Затем приехал один из организаторов - Дмитрий МАТРЕНИН и объявил, что гонок не будет... На вопрос: "Почему?", был получен ответ, что это, по идее, тренировка и невозможно тренироваться при таком количестве недисциплинированных зрителей. "Это, по меньшей мере, небезопасно", -сказал Дмитрий Матренин.

Действительно, вдоль всей полосы, причем часто и на самой дорожке, стояли зрители. В районе финиша некоторые автовладельцы припарковывали свои машины, не осознавая, что скорости на этом участке превышают 200 км/ч. Сама полоса была достаточно грязная - с камнями и пылью, а это не давало гарантии, что один из камней не отлетит в зрителей.

Все же к 17-ти часам, когда люди разъехались, удалось устроить несколько заездов, но это было уже не то.

Тут и не скажешь, кто виноват. Либо реклама не вовремя вышла, либо народ у нас буйный. Одно можно констатировать - если пойдет так и дальше, приморская земля может попросту лишиться цивилизованных соревнований по очень красивому и зрелищному спорту - драг-рейсингу.