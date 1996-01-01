Назначения: сборную России возглавил Юрий Семин

Довольно быстро решился вопрос о назначении нового главного тренера сборной России по футболу. После отставки в начале апреля Георгия ЯРЦЕВА на пост наставника нашей национальной команды претендовало несколько кандидатов, самым реальным из которых был тренер чемпиона страны, московского "Локомотива", Юрий СЕМИН. В понедельник он и был утвержден в этой роли.

57-летний Семин не будет совмещать две должности - он покинет место клубного наставника, которое займет его помощник, 58-летний Владимир ЭШТРЕКОВ. Как сказал президент Российского футбольного союза Виталий МУТКО, зарплата нынешнего главного тренера сборной страны "будет сохранена на уровне 600 тысяч рублей в месяц". И добавил: "Однако мы в корне изменим систему премиальных как за победу в конкретном матче, так и за выполнение поставленной задачи в целом".

Задача же у нашей многострадальной сборной одна - попытаться побороться за путевку в финальную часть чемпионата мира-2006, который пройдет в Германии. Наш ближайший соперник - сборная Латвии. Эта игра состоится 4 июня в Москве.