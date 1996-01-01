Футбол: первое поражение ЦСКА в официальных матчах сезона вывело армейцев в полуфинал Кубка УЕФА

Как и ожидалось, футболисты ЦСКА вышли в полуфинал Кубка УЕФА. Армейцы проиграли во Франции ответный матч "Осеру" - 0:2, но продолжат борьбу за второй по значимости клубный европейский трофей, ведь за неделю до этого в Москве подопечные Валерия ГАЗЗАЕВА разгромили своих оппонентов со счетом 4:0.

Теперь ЦСКА сыграет в полуфинале с итальянской "Пармой", обидчицей москвичей в сезоне 2002 года. Тогда эти команды уже встречались и тоже в Кубке УЕФА, но в 1/64 финала. После ничьи в Москве - 1:1, армейцы проиграли на выезде - 2:3, причем пропустили решающий мяч под занавес. "Парма" же пробилась в нынешний полуфинал лишь за счет мяча, забитого на чужом поле. Оба матча с венской "Аустрией" итальянцы завершили вничью - 1:1 и 0:0. Мяч, который "Парма" забила в столице Австрии, и вывел ее в следующий круг.

В другом полуфинале сойдутся лиссабонский "Спортинг" и голландский "АЗ-67". Португальцы на стадии четвертьфинала соперничали с английским "Ньюкаслом Юнайтед". Британцы выиграли на своем стадионе - 1:0. Они же первыми добились успеха в Лиссабоне. Но потом события на поле складывались исключительно в пользу хозяев. Футболисты "Спортинга" забив четыре мяча, одержали уверенную победу - 4:1 - и выбили из розыгрыша Кубка одного из фаворитов.

Довольно неожиданно пробился в полуфинал скромный голландский клуб из Алкмаара. Соперником "АЗ-67" в одной четвертой финала был испанский "Вилльяреал", который в своем чемпионате претендует на место в призовой тройке. Но неуступчивые голландцы сумели обыграть соперников в гостях - 2:1, а затем свели вничью домашний поединок - 1:1.

Первые полуфиналы состоятся 28 апреля. Армейцы начинают с матча в Италии.